Στην πόλη της διασκέδασης και της… νύχτας, εκεί που ό,τι συμβαίνει μένει εντός των τειχών, ο Μαξ Φερστάπεν παρά την πίεση που είχε ν’ αντιμετωπίσει, τα κατάφερε!

Είναι πλέον Παγκόσμιος Πρωταθλητής για 4η σερί φορά, δοκίμασε γι’ ακόμα μια φορά τα όριά του και απέδειξε πως τελικά μόνο τυχαία δεν βρίσκεται στην απόλυτη κορυφή της Formula 1 τέσσερις διαδοχικές χρονιές.

The way Max is so emotional over the radio... he deserves everything and more.pic.twitter.com/Bwdpk1XnM9 — Verstappen News (@verstappenews) November 24, 2024

Τερματίζοντας στην 5η θέση, πάνω από τον Λάντο Νόρις – το προβάδισμα έναντι του οποίου στην κατάταξη έπρεπε να διατηρήσει – αναδείχθηκε θριαμβευτής με την Red Bull Racing.

Η Mercedes team κατέκτησε τις δυο πρώτες θέσεις στο βάθρο με τους Ράσελ και Χάμιλτον, ενώ, 3ος τερμάτισε ο Σάινθ με τη Ferrari, μπροστά από τον ομόσταυλό του, Σαρλ Λεκλέρ.

