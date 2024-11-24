Λογαριασμός
F1: Τα κατάφερε ο Φερστάπεν - 4η διαδοχική φορά Παγκόσμιος Πρωταθλητής

Ήταν το μεγάλο φαβορί και το επιβεβαίωσε! Ο Μαξ Φερστάπεν ξανά στην κορυφή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Formula 1, κατακτώντας τον 4ο διαδοχικό του τίτλο μετά και την κούρσα στο Λας Βέγκας

Φερστάπεν

Στην πόλη της διασκέδασης και της… νύχτας, εκεί που ό,τι συμβαίνει μένει εντός των τειχών, ο Μαξ Φερστάπεν παρά την πίεση που είχε ν’ αντιμετωπίσει, τα κατάφερε!

Είναι πλέον Παγκόσμιος Πρωταθλητής για 4η σερί φορά, δοκίμασε γι’ ακόμα μια φορά τα όριά του και απέδειξε πως τελικά μόνο τυχαία δεν βρίσκεται στην απόλυτη κορυφή της Formula 1 τέσσερις διαδοχικές χρονιές.

Τερματίζοντας στην 5η θέση, πάνω από τον Λάντο Νόρις – το προβάδισμα έναντι του οποίου στην κατάταξη έπρεπε να διατηρήσει – αναδείχθηκε θριαμβευτής με την Red Bull Racing.

Η Mercedes team κατέκτησε τις δυο πρώτες θέσεις στο βάθρο με τους Ράσελ και Χάμιλτον, ενώ, 3ος τερμάτισε ο Σάινθ με τη Ferrari, μπροστά από τον ομόσταυλό του, Σαρλ Λεκλέρ.

Πηγή: sport-fm.gr

