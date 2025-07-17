Τέλος στο όνειρο της Ελλάδας για μετάλλιο με οδυνηρό τρόπο. Η Εθνική Νέων ηττήθηκε με σκορ 72-70 από τη Γαλλία στα «Δύο Αοράκια» και έμεινε εκτός της ζώνης των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ U20, μετά από «θρίλερ» που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η «γαλανόλευκη» έβαλε τα χέρια της και... έβγαλε τα μάτια της, αφού μέτρησε 12/26 βολές, με κάποιες από τις άστοχες να έρχονται σε καθοριστικό σημείο. Παράλληλα, η Ελλάδα επέτρεψε 19 επιθετικά ριμπάουντ στους «τρικολόρ», που πήραν 22 πόντους από αυτά.

Σαν να μην έφταναν αυτά, με το σκορ στο 70-70 και την Εθνική να ετοιμάζεται για την τελευταία της επίθεση, ο MVP του αγώνα μέχρι εκείνο το σημείο, Νεοκλής Αβδάλας, έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και επέτρεψε στον Κιλιάν Μαλουάγια να βάλει το νικητήριο καλάθι. Στη συνέχεια, ο Έλληνας γκαρντ αστόχησε σε τρίποντο και το ματς ολοκληρώθηκε με οδυνηρό τρόπο για την Ελλάδα.

Για την Ελλάδα, ο Αβδάλας είχε 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 10 ασίστ, όμως ήταν μοιραίος στο φινάλε. 14 πόντους και 6 ριμπάουντ είχε ο Λευτέρης Λιοτόπουλος, ενώ 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 τάπες ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ. Από πλευράς Γαλλίας, ξεχώρισε με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ ο Ρομάν Ντομόν.

Η Εθνική μας στρέφεται πλέον στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8, και θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (19/07) τον ηττημένο της αναμέτρησης μεταξύ Λιθουανίας και Σλοβενίας.

Το ματς

Οι Γάλλοι ξεκίνησαν το ματς με τρίποντο του Μαϊστόροβιτς (0-3), ενώ με δύο βολές του Ντομόν πήραν προβάδισμα με σκορ 1-5. Ο Λιοτόπουλος μείωσε με σουτ από μέση απόσταση (3-5), ενώ με τον ίδιο τρόπο ο Αβδάλας ισοφάρισε σε 5-5. Ο Σαμοντούροφ με το πρώτο του καλάθι έβαλε μπροστά την Ελλάδα (7-6), με τους Σπάρταλη και Πιετρίς να ανταλλάζουν καλάθια για το 9-8. Ο Καπετάκης με ωραία κίνηση σκόραρε από μέση απόσταση, πριν ευστοχήσει σε μία βολή για το 12-10. Ο Αβδάλας βρήκε ωραία τον Σαμοντούροφ, που πέτυχε γκολ φάουλ και διαμόρφωσε το 15-10. Οι Γάλλοι έπαιρναν με ευκολία επιθετικά ριμπάουντ και βρήκαν τρίποντο με τον Λ’ Ετάνγκ (15-13), όμως με καλάθι του Ροζάκη στον αιφνιδιασμό η Ελλάδα πήρε προβάδισμα με +5 (18-13). Ο Κανέ απάντησε με τρίποντο για τη Γαλλία (18-16), πριν ο Λ’ Ετάνγκ βάλει κι άλλα δύο για το 18-22. Η πρώτη περίοδος έληξε με σκορ 20-24, υπέρ των «τρικολόρ».

Η Ελλάδα ισοφάρισε γρήγορα στο δεύτερο δεκάλεπτο, με συνεχόμενα καλάθια του Ροζάκη για το 24-24. Ο Μπουαντίρ σκόραρε ένα λέι απ και μία βολή (24-27), με τον Καπετάκη και τον Σαμοντούροφ να δίνουν ξανά το προβάδισμα στην Εθνική μας, που έπαιζε εξαιρετικό μπάσκετ στην επίθεση (28-27). Δύο βολές του Μαΐστόροβιτς και ένα λέι απ του Ντομόν έγραψαν το 28-31 για τους «τρικολόρ», με την Ελλάδα να βρίσκει τα πρώτα της δύο τρίποντα από τους Λιοτόπουλο και Τουλιάτο, προσπερνώντας με σκορ 37-35. Ο Ντομόν απάντησε για τη Γαλλία με δύσκολο μακρινό σουτ (37-38), με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν το προβάδισμά τους μέχρι το ημίχρονο, που έληξε 39-41.

Στο δεύτερο μέρος, ο Αβδάλας έφερε το ματς στον πόντο με δύσκολο τρίποντο (42-43), όμως ο Πιέρ-Ζαστέν και ο Ντομόν έγραψαν το 42-47. Ο Λιοτόπουλος έκλεψε και σκόραρε με ανάποδο λέι απ (44-47), πριν βάλει σουτ από μέση απόσταση για το 46-47. Ο Μαλουαγιά έδωσε λύση στη Γαλλία (46-49), με την Εθνική να κάνει συνεχόμενες κακές επιλογές στην επίθεση. Ο Αβδάλας έτρεξε γρήγορα στον αιφνιδιασμό και έφερε ξανά την Ελλάδα στον πόντο (48-49), όμως δύο χαμένες βολές του Σπάρταλη και ένα τρίποντο του Γουιμπό έφεραν τη Γαλλία στο 48-52. Ο Αβδάλας κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ και μείωσε με μία βολή (49-52), πριν ο Λιοτόπουλος βάλει λέι απ για το 51-52 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Σαμοντούροφ έβγαλε μία εντυπωσιακή άμυνα και ο Παρασκευόπουλος έγραψε το 53-52 στον αιφνιδιασμό. Ντομόν, Σαμοντούροφ και Μαϊστόροβιτς έβαλαν διαδοχικά τρίποντα (56-58), με δύο βολές του Λ’ Ετάνγκ να γράφουν το 57-60. Οι διαδοχικές χαμένες επιθέσεις της Ελλάδας έδωσαν το δικαίωμα στον Ντομόν να σκοράρει και πάλι για το 57-62 της Γαλλίας. Η Εθνική αντέδρασε με καλές άμυνες και βολές από Σαμοντούροφ, Τουλιάτο και Λιοτόπουλο, μειώνοντας σε 61-62. Ο Αβδάλας έβαλε μπροστά την Ελλάδα (63-62), και απάντησε στο καλάθι του Πιετρίς για το 65-64. Η μονομαχία Αβδάλα και Πιετρίς συνεχίστηκε με αποτέλεσμα τη νέα ισοπαλία (67-67), με τον Έλληνα παίκτη να βάζει 1/2 βολές για το 68-67. Μετά την επιτυχημένη άμυνα της Εθνικής, ο Ροζάκης πήγε στις βολές αλλά τις έχασε και τις δύο, με τον Ζακ να βάζει τις δικές του για το 68-69. Ο Αβδάλας έδωσε έτοιμο καλάθι στον Σπάρταλη (70-69), όμως τα συνεχόμενα ριμπάουντ των Γάλλων έφεραν και πάλι στη γραμμή τον Ζακ. Αυτός έχασε τη μία (70-70), όμως ο Αβδάλας έκανε λάθος μετά το ριμπάουντ και ο Μαλουάγια έγραψε το 70-72. Ο Αβδάλας αστόχησε για τρεις και το ματς έληξε 70-72.



Τα δεκάλεπτα: 20-24, 39-41, 51-52, 70-72

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Καπετάκης 5 (2/10 σουτ, 2 ριμπάουντ), Τουλιάτος 4 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Παρασκευόπουλος 2 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σούλης 2 (1 ριμπάουντ), Ροζάκης 8 (6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Αβδάλας 17 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Σπάρταλης 4 (4 λάθη), Σαμοντούροβ 12 (1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 κοψίματα), Λιοτόπουλος 14 (1/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασιστ), Πατρίκης 2, Παγώνης.

