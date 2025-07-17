Λογαριασμός
Eurobasket: Έγκλημα και τιμωρία για την Ελλάδα, έσβησε το όνειρό της για μετάλλιο

Η Εθνική κρατούσε στα χέρια της την πρόκριση, όμως οι χαμένες βολές, τα χαμένα ριμπάουντ και ένα κομβικό λάθος, οδήγησαν τη Γαλλία στα ημιτελικά 

Αβδάλας

Τέλος στο όνειρο της Ελλάδας για μετάλλιο με οδυνηρό τρόπο. Η Εθνική Νέων ηττήθηκε με σκορ 72-70 από τη Γαλλία στα «Δύο Αοράκια» και έμεινε εκτός της ζώνης των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ U20, μετά από «θρίλερ» που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η «γαλανόλευκη» έβαλε τα χέρια της και... έβγαλε τα μάτια της, αφού μέτρησε 12/26 βολές, με κάποιες από τις άστοχες να έρχονται σε καθοριστικό σημείο. Παράλληλα, η Ελλάδα επέτρεψε 19 επιθετικά ριμπάουντ στους «τρικολόρ», που πήραν 22 πόντους από αυτά.

Σαν να μην έφταναν αυτά, με το σκορ στο 70-70 και την Εθνική να ετοιμάζεται για την τελευταία της επίθεση, ο MVP του αγώνα μέχρι εκείνο το σημείο, Νεοκλής Αβδάλας, έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και επέτρεψε στον Κιλιάν Μαλουάγια να βάλει το νικητήριο καλάθι. Στη συνέχεια, ο Έλληνας γκαρντ αστόχησε σε τρίποντο και το ματς ολοκληρώθηκε με οδυνηρό τρόπο για την Ελλάδα.

Για την Ελλάδα, ο Αβδάλας είχε 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 10 ασίστ, όμως ήταν μοιραίος στο φινάλε. 14 πόντους και 6 ριμπάουντ είχε ο Λευτέρης Λιοτόπουλος, ενώ 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 τάπες ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ. Από πλευράς Γαλλίας, ξεχώρισε με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ ο Ρομάν Ντομόν.

Η Εθνική μας στρέφεται πλέον στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8, και θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (19/07) τον ηττημένο της αναμέτρησης μεταξύ Λιθουανίας και Σλοβενίας.

Το ματς

Οι Γάλλοι ξεκίνησαν το ματς με τρίποντο του Μαϊστόροβιτς (0-3), ενώ με δύο βολές του Ντομόν πήραν προβάδισμα με σκορ 1-5. Ο Λιοτόπουλος μείωσε με σουτ από μέση απόσταση (3-5), ενώ με τον ίδιο τρόπο ο Αβδάλας ισοφάρισε σε 5-5. Ο Σαμοντούροφ με το πρώτο του καλάθι έβαλε μπροστά την Ελλάδα (7-6), με τους Σπάρταλη και Πιετρίς να ανταλλάζουν καλάθια για το 9-8. Ο Καπετάκης με ωραία κίνηση σκόραρε από μέση απόσταση, πριν ευστοχήσει σε μία βολή για το 12-10. Ο Αβδάλας βρήκε ωραία τον Σαμοντούροφ, που πέτυχε γκολ φάουλ και διαμόρφωσε το 15-10. Οι Γάλλοι έπαιρναν με ευκολία επιθετικά ριμπάουντ και βρήκαν τρίποντο με τον Λ’ Ετάνγκ (15-13), όμως με καλάθι του Ροζάκη στον αιφνιδιασμό η Ελλάδα πήρε προβάδισμα με +5 (18-13). Ο Κανέ απάντησε με τρίποντο για τη Γαλλία (18-16), πριν ο Λ’ Ετάνγκ βάλει κι άλλα δύο για το 18-22. Η πρώτη περίοδος έληξε με σκορ 20-24, υπέρ των «τρικολόρ».

Η Ελλάδα ισοφάρισε γρήγορα στο δεύτερο δεκάλεπτο, με συνεχόμενα καλάθια του Ροζάκη για το 24-24. Ο Μπουαντίρ σκόραρε ένα λέι απ και μία βολή (24-27), με τον Καπετάκη και τον Σαμοντούροφ να δίνουν ξανά το προβάδισμα στην Εθνική μας, που έπαιζε εξαιρετικό μπάσκετ στην επίθεση (28-27). Δύο βολές του Μαΐστόροβιτς και ένα λέι απ του Ντομόν έγραψαν το 28-31 για τους «τρικολόρ», με την Ελλάδα να βρίσκει τα πρώτα της δύο τρίποντα από τους Λιοτόπουλο και Τουλιάτο, προσπερνώντας με σκορ 37-35. Ο Ντομόν απάντησε για τη Γαλλία με δύσκολο μακρινό σουτ (37-38), με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν το προβάδισμά τους μέχρι το ημίχρονο, που έληξε 39-41.

Στο δεύτερο μέρος, ο Αβδάλας έφερε το ματς στον πόντο με δύσκολο τρίποντο (42-43), όμως ο Πιέρ-Ζαστέν και ο Ντομόν έγραψαν το 42-47. Ο Λιοτόπουλος έκλεψε και σκόραρε με ανάποδο λέι απ (44-47), πριν βάλει σουτ από μέση απόσταση για το 46-47. Ο Μαλουαγιά έδωσε λύση στη Γαλλία (46-49), με την Εθνική να κάνει συνεχόμενες κακές επιλογές στην επίθεση. Ο Αβδάλας έτρεξε γρήγορα στον αιφνιδιασμό και έφερε ξανά την Ελλάδα στον πόντο (48-49), όμως δύο χαμένες βολές του Σπάρταλη και ένα τρίποντο του Γουιμπό έφεραν τη Γαλλία στο 48-52. Ο Αβδάλας κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ και μείωσε με μία βολή (49-52), πριν ο Λιοτόπουλος βάλει λέι απ για το 51-52 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Σαμοντούροφ έβγαλε μία εντυπωσιακή άμυνα και ο Παρασκευόπουλος έγραψε το 53-52 στον αιφνιδιασμό. Ντομόν, Σαμοντούροφ και Μαϊστόροβιτς έβαλαν διαδοχικά τρίποντα (56-58), με δύο βολές του Λ’ Ετάνγκ να γράφουν το 57-60. Οι διαδοχικές χαμένες επιθέσεις της Ελλάδας έδωσαν το δικαίωμα στον Ντομόν να σκοράρει και πάλι για το 57-62 της Γαλλίας. Η Εθνική αντέδρασε με καλές άμυνες και βολές από Σαμοντούροφ, Τουλιάτο και Λιοτόπουλο, μειώνοντας σε 61-62. Ο Αβδάλας έβαλε μπροστά την Ελλάδα (63-62), και απάντησε στο καλάθι του Πιετρίς για το 65-64. Η μονομαχία Αβδάλα και Πιετρίς συνεχίστηκε με αποτέλεσμα τη νέα ισοπαλία (67-67), με τον Έλληνα παίκτη να βάζει 1/2 βολές για το 68-67. Μετά την επιτυχημένη άμυνα της Εθνικής, ο Ροζάκης πήγε στις βολές αλλά τις έχασε και τις δύο, με τον Ζακ να βάζει τις δικές του για το 68-69. Ο Αβδάλας έδωσε έτοιμο καλάθι στον Σπάρταλη (70-69), όμως τα συνεχόμενα ριμπάουντ των Γάλλων έφεραν και πάλι στη γραμμή τον Ζακ. Αυτός έχασε τη μία (70-70), όμως ο Αβδάλας έκανε λάθος μετά το ριμπάουντ και ο Μαλουάγια έγραψε το 70-72. Ο Αβδάλας αστόχησε για τρεις και το ματς έληξε 70-72.


Τα δεκάλεπτα: 20-24, 39-41, 51-52, 70-72

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Καπετάκης 5 (2/10 σουτ, 2 ριμπάουντ), Τουλιάτος 4 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Παρασκευόπουλος 2 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σούλης 2 (1 ριμπάουντ), Ροζάκης 8 (6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Αβδάλας 17 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Σπάρταλης 4 (4 λάθη), Σαμοντούροβ 12 (1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 κοψίματα), Λιοτόπουλος 14 (1/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασιστ), Πατρίκης 2, Παγώνης.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Εθνική Ομάδα Eurobasket Ελλάδα
