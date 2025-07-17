Έδεσε με νέο συμβόλαιο τον Θεοφάνη Μπακούλα ο Ολυμπιακός. Όπως συνέβη και με τους άλλους νεαρούς ποδοσφαιριστές του, έτσι και ο 20χρονος χαφ υπέγραψε την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του με τους «ερυθρόλευκους».

Κάτι που έγινε γνωστό μέσα από τα social media της εταιρείας που τον εκπροσωπεί, με το μέχρι πρότινος συμβόλαιο του Μπακούλα να λήγει το καλοκαίρι του 2026.

Ο Έλληνας μέσος επέκτεινε το συμβόλαιό του και εν συνεχεία σφραγίστηκε ο δανεισμός του στη Ρίο Άβε. Ο Μπακούλας θα αγωνιστεί στην πορτογαλική ομάδα για μία ακόμη σεζόν, παραμένοντας στον σύλλογο επί της ουσίας.

Αυτό διότι φορούσε ήδη τη φανέλα της από τον περασμένο Ιανουάριο και πλέον θα συνεχίσει να αγωνίζεται σε αυτή, υπό τις οδηγίες του άλλοτε τεχνικού του στην Κ19 του Ολυμπιακού, Σωτήρη Συλαϊδόπουλου.

