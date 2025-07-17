Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής από την προετοιμασία της Μαρσέιγ ο Ουναΐ

Ο Αζεντίν Ουναΐ δεν συμμετέχει στην προετοιμασία της γαλλικής ομάδας, καθώς οι διαφωνίες με τη διοίκηση συνεχίζονται και η αποχώρησή του από τη Μαρσέιγ φαίνεται δεδομένη

Ουναΐ

Ο Αζεντίν Ουναΐ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Μαρσέιγ για την προετοιμασία της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον προπονητή Ντε Τσέρμπι να μην τον υπολογίζει.

Η Μαρσέιγ επιδιώκει να πουλήσει τον 25χρονο Μαροκινό έναντι σημαντικού ποσού, όμως οι προτάσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι ο δανεικός πέρυσι στον Παναθηναϊκό μέσος, ενώ έχει τραβήξει το ενδιαφέρον συλλόγων, παραμένει ακόμα στη Μαρσέιγ. Παράλληλα, ο ίδιος έχει απορρίψει πρόταση από τη Σπαρτάκ Μόσχας, επιλέγοντας να μην συνεχίσει την καριέρα του στη Ρωσία.

Η απουσία του από την προετοιμασία της Μαρσέιγ υπογραμμίζει τη ρήξη στις σχέσεις μεταξύ παικτή και συλλόγου, με την αποχώρηση του Ουναΐ να θεωρείται πλέον βέβαιη.
 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο Αζεντίν Ουναΐ
