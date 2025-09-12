Η Ελλάδα... έσπασε την «κατάρα» 16 χρόνων και βρίσκεται για πρώτη φορά από το 2009 στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ, με όνειρο την πρόκριση σε έναν τελικό για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια και από το 2005, όταν και κατακτήσαμε το χρυσό στο Εurobasket της Σερβίας.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Στα προημιτελικά, η Εθνική μας ομάδα επικράτησε με σκορ 87-76 της Λιθουανίας , με τους Γιάννη και Κώστα Αντετοκούνμπο, αλλά και τους Τολιόπουλο, Παπανικολάου και Σλούκα να ξεχωρίζουν.

Από την πλευρά τους, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν που είναι μία από τις δύο αήττητες ομάδες της διοργάνωσης - η άλλη είναι η Γερμανία - επικράτησε άνετα της Πολωνίας με σκορ 91-77 στον προηγούμενο γύρο, με τον Άλπερεν Σενγκούν να πετυχαίνει triple-double.

