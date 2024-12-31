Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Έτοιμος να υπογράψει με την Ουιντάντ Καζαμπλάνκα ο Άμραμπατ»

Ραδιόφωνο από το Μαρόκο αναφέρει πως ο Νορντίν Άμραμπατ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουιντάντ Καζαμπλάνκα

Νόρντιν Αμραμπάτ

Η αποσυμφόρηση του ρόστερ της ΑΕΚ έχει ξεκινήσει για τα καλά. Μετά την αποχώρηση του Στίβεν Τσούμπερ και την αναμενόμενη μεταγραφή του Γαλανόπουλου στον ΑΠΟΕΛ, όπως όλα δείχνουν σειρά παίρνει και ο Νόρντιν Άμραμπατ.

Το «Radio MARS», το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο στο Μαρόκο, αναφέρει πως ο 37χρονος μεσοεπιθετικός της Ένωσης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Ουιντάντ Καζαμπλάνκα.

Ο Μαροκινός είναι εδώ και καιρό εκτός πλάνων του Ματίας Αλμέιδα και έψαχνε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Όπως όλα δείχνουν είναι πολύ πιθανό ο Άμραμπατ να επιτρέψει στην πατρίδα του με την Ουιντάντ να έχει τον πρώτο λόγο.

Πρόκειται για ομάδα, που αγωνίζεται στην 1η κατηγορία στο Μαρόκο και αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στην 6η θέση του πρωταθλήματος.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark