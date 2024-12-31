«Έτοιμος να υπογράψει με την Ουιντάντ Καζαμπλάνκα ο Άμραμπατ»

Η αποσυμφόρηση του ρόστερ της ΑΕΚ έχει ξεκινήσει για τα καλά. Μετά την αποχώρηση του Στίβεν Τσούμπερ και την αναμενόμενη μεταγραφή του Γαλανόπουλου στον ΑΠΟΕΛ, όπως όλα δείχνουν σειρά παίρνει και ο Νόρντιν Άμραμπατ.

Το «Radio MARS», το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο στο Μαρόκο, αναφέρει πως ο 37χρονος μεσοεπιθετικός της Ένωσης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Ουιντάντ Καζαμπλάνκα.

Ο Μαροκινός είναι εδώ και καιρό εκτός πλάνων του Ματίας Αλμέιδα και έψαχνε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Όπως όλα δείχνουν είναι πολύ πιθανό ο Άμραμπατ να επιτρέψει στην πατρίδα του με την Ουιντάντ να έχει τον πρώτο λόγο.

Πρόκειται για ομάδα, που αγωνίζεται στην 1η κατηγορία στο Μαρόκο και αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στην 6η θέση του πρωταθλήματος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.