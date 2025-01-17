Προς Ελσίνκι φαίνεται τελικά να καταλήγουν οι υπεύθυνοι της Βικινγκούρ για την έδρα της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για το Conference League.

Ιστοσελίδα της Φιλανδίας μεταφέρει τις επαφές που έχουν κάνει ήδη οι άνθρωποι της διοίκησης της αντιπάλου των πράσινων αλλά την πληροφορία ότι η πιο πιθανή λύση-επιλογή αυτή την στιγμή είναι η έδρας της Ελσίνκι.

Πρόκειται για το Bolt Arena το οποίο έχει πλαστικό χλοοτάπητα κάτι που φέρεται αποτελεί και έναν από τους παράγοντες, αν όχι τον σημαντικότερο για να επιλεγεί το γήπεδο από τη Βικινγκουρ.

