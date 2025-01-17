Super League 2: Η 16η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Η μάχη της Super League 2 συνεχίζεται αμείωτη με τις αναμετρήσεις της 16ης Αγωνιστικής.

Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 18 Ιανουαρίου στις 15.00, η πρωτοπόρος του Α’ Ομίλου, ΑΕΛ, κόντρα στον ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟ αναζητά την 7η συνεχόμενη νίκη της. Περιγράφει ο Ευθύμης Χούτας.

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 11.45, με το ντέρμπι κορυφής του Β’ Ομίλου ανάμεσα στην ΚΗΦΙΣΙΑ και την ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Διονύσης Δεσύλλας.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ Β’ 17.30 MONOBALA.GR ΜΟΝΠΕΛΙΕ – ΜΟΝΑΚΟ 20.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΛΙΛ – ΝΙΣ 22.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 13.00 MONOBALA.GR ΑΕΛ – ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 15.00 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΠΑΟΚ Β’ – ΚΑΒΑΛΑ 15.00 MONOBALA.GR ΛΑΝΣ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 18.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11.45 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΧΑΝΙΑ 13.30 MONOBALA.GR ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 15.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 15.00 MONOBALA.GR ΜΑΡΣΕΙΓ – ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡΓΚ 21.45 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ASTERAS AKTOR B’ – ΑΙΓΑΛΕΩ 14.00 MONOBALA.GR Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 17.30 MONOBALA.GR

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.