Super League 2: Η 16η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr

Η μάχη της Super League 2 συνεχίζεται αμείωτη με τις αναμετρήσεις της 16ης Αγωνιστικής

Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 18 Ιανουαρίου στις 15.00, η πρωτοπόρος του Α’ Ομίλου, ΑΕΛ, κόντρα στον ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟ αναζητά την 7η συνεχόμενη νίκη της. Περιγράφει ο Ευθύμης Χούτας.

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 11.45, με το ντέρμπι κορυφής του Β’ Ομίλου ανάμεσα στην ΚΗΦΙΣΙΑ και την ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Διονύσης Δεσύλλας.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TVΣΚΑΪ HYBRIDskai.gr/tv/sports και monobala.gr:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ Β’

17.30

MONOBALA.GR

ΜΟΝΠΕΛΙΕ – ΜΟΝΑΚΟ

20.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΛΙΛ – ΝΙΣ

22.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

13.00

MONOBALA.GR

ΑΕΛ – ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ

15.00

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΠΑΟΚ Β’ – ΚΑΒΑΛΑ

15.00

MONOBALA.GR

ΛΑΝΣ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ

18.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

11.45

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΧΑΝΙΑ

13.30

MONOBALA.GR

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

15.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

15.00

MONOBALA.GR

ΜΑΡΣΕΙΓ – ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡΓΚ

21.45

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ASTERAS AKTOR B’ – ΑΙΓΑΛΕΩ

14.00

MONOBALA.GR

Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

17.30

MONOBALA.GR

 

 

