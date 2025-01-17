Super League 2: Η 16η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Η μάχη της Super League 2 συνεχίζεται αμείωτη με τις αναμετρήσεις της 16ης Αγωνιστικής.
Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.
Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 18 Ιανουαρίου στις 15.00, η πρωτοπόρος του Α’ Ομίλου, ΑΕΛ, κόντρα στον ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟ αναζητά την 7η συνεχόμενη νίκη της. Περιγράφει ο Ευθύμης Χούτας.
Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 11.45, με το ντέρμπι κορυφής του Β’ Ομίλου ανάμεσα στην ΚΗΦΙΣΙΑ και την ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Διονύσης Δεσύλλας.
Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.
Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
|
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ Β’
|
17.30
|
MONOBALA.GR
|
ΜΟΝΠΕΛΙΕ – ΜΟΝΑΚΟ
|
20.00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΛΙΛ – ΝΙΣ
|
22.00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
|
ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
|
13.00
|
MONOBALA.GR
|
ΑΕΛ – ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
|
15.00
|
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΠΑΟΚ Β’ – ΚΑΒΑΛΑ
|
15.00
|
MONOBALA.GR
|
ΛΑΝΣ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ
|
18.00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
|
ΚΗΦΙΣΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|
11.45
|
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΧΑΝΙΑ
|
13.30
|
MONOBALA.GR
|
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|
15.00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
|
15.00
|
MONOBALA.GR
|
ΜΑΡΣΕΙΓ – ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡΓΚ
|
21.45
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
|
ASTERAS AKTOR B’ – ΑΙΓΑΛΕΩ
|
14.00
|
MONOBALA.GR
|
Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
|
17.30
|
MONOBALA.GR
Δείτε το trailer:
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.