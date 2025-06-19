Η Εθνική ομάδα βόλεϊ των Ανδρών συνεχίζει να γράφει ιστορία! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέτυχε έναν από τους βασικούς στόχους, που είχε θέσει από την αρχή της προετοιμασίας του και το έκανε με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας με 3-1 σετ της οικοδέσποινας Φινλανδίας στο Τάμπερε.

Με αυτήν τη νίκη, η Ελλάδα εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκριση στο Final Four του European Golden League, που θα διεξαχθεί στο Μπρνο της Τσεχίας στις 6 και 7 Ιουλίου.

Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη έδειξε χαρακτήρα και ποιότητα σε ένα ακόμη κρίσιμο ματς, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της κατάσταση και την αγωνιστική της συνέπεια στη διοργάνωση. Με όπλο το μπλοκ, την υποδοχή και την ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, οι διεθνείς μας υπέταξαν τη Φινλανδία και σφράγισαν το εισιτήριο για την τελική τετράδα.

Η πρόκριση αυτή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες των τελευταίων ετών για το ελληνικό βόλεϊ και δείχνει ότι η νέα γενιά του αθλήματος έχει όλα τα φόντα για να πρωταγωνιστήσει σε διεθνές επίπεδο.

Τα σετ: 3-1 (23-25, 25-18, 25-23, 25-21)

