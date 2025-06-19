Ανοίγει πανιά ο «Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου 'Ι.Β. Γουλανδρής'»

Η, γεμάτη ιστιοπλοϊκές προκλήσεις, διοργάνωση θα φέρει το όνομα «Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου “Ι.Β. Γουλανδρής”» και θα έχει εξωστρεφή προσανατολισμό.

Ο αγώνας θα ανοίξει πανιά στις 28 Αυγούστου με δύο ταυτόχρονες διαφορετικές εκκινήσεις, κάτι που, για πρώτη φορά στην παγκόσμια κοινότητα του αθλήματος, επιχείρησε πέρσι το «Andros International Yacht Race».

Τα ιστιοφόρα θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν εκκίνηση είτε από τη Βουλιαγμένη, είτε από τον Βροντάδο της Χίου. Και στις δύο περιπτώσεις η διαδρομή είναι 72 ναυτικά μίλια.

Ο «Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου “Ι.Β. Γουλανδρής”» θα ενώσει το Αιγαίο αλλά και δύο νησιά με μακραίωνη ιστορία στη ναυτιλία, τη Χίο και την Άνδρο. «Μας αρέσει η ιδέα να ενώσουμε το Αιγαίο με μία διαδρομή που θα ευνοεί τα μεγάλα σκάφη. Υπάρχει εκτίμηση ότι κάποια από τα καλύτερα ιστιοφόρα που θα βρίσκονται εκείνη την εποχή στο Αιγαίο θα πάρουν μέρος. Η διοργάνωση συμπλήρωσε 60 χρόνια ζωής και μετά τον «Big John» απέκτησε και άλλον έναν νονό, τη Eurobank, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί, μέσα από τη χορηγία, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά του Ομίλου», δήλωσε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου Φαίδων Ταμβακάκης.

Η Eurobank έχει συνδέσει το όνομα της στον αθλητισμό -και- με την ιστιοπλοΐα καθώς έχει στηρίξει και στηρίζει κορυφαίους ιστιοπλόους μας και διοργανώσεις. Για πρώτη φορά όμως θα «δανείσει» το όνομά της και σε έναν αγώνα. «Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την Eurobank το γεγονός ότι από φέτος ο αγώνας της Άνδρου θα φέρει την ονομασία Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου “Ι.Β. Γουλανδρής”. Η Τράπεζα διατηρεί πολυετή σύνδεση με την ιστιοπλοΐα, έχοντας στηρίξει για περισσότερες από δύο δεκαετίες κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες που έχουν κατακτήσει τις υψηλότερες διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Θερμά συγχαρητήρια στον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου και στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος για τις εξαιρετικές διοργανώσεις. Είμαστε βέβαιοι ότι και φέτος θα ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές σε αυτόν τον “toughest race” της ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα», τόνισε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο κ. Μιχάλης Βλασταράκης, Group Chief Marketing Officer της Eurobank.

Οι αρχές και οι αξίες της ιστιοπλοΐας είναι παρόμοιες με αυτές του τραπεζικού τομέα. Η Eurobank, εδώ και αρκετά χρόνια, στηρίζει τη διοργάνωση της Άνδρου και από αυτή τη χρονιά θα προσθέσει και το όνομά της δίπλα από μία ιστορική διοργάνωση. «Η Eurobank επενδύει σε συνεργασίες με διαχρονική αξία, όπως ο Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου. Ως νέος naming partner, ενισχύουμε ουσιαστικά τη σύνδεσή μας με την ιστιοπλοΐα, που διέπεται από τους ίδιους κανόνες που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία ενός υψηλού επιπέδου Private Banking, το συντονισμό, τη διορατικότητα, την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα. Αντίστοιχα, ο διεθνής χαρακτήρας του φετινού Αγώνα αντικατοπτρίζει το αποτύπωμα του Group Private Banking της Eurobank, με υπό διαχείριση κεφάλαια σε Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Κύπρο και Μεγάλη Βρετανία», υπογράμμισε ο κ Γεώργιος Ercan, επικεφαλής Group Private Banking της Eurobank.

Η εξωστρέφεια που θα φέρει σπουδαίες ξένες συμμετοχές αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των διοργανωτών. «Ενώνουμε τα δύο νησιά της ναυτοσύνης με στόχο τη διεθνοποίηση του αγώνα. Με σύνθημα «η θάλασσα μας ενώνει» φιλοδοξούμε να διοργανώσουμε έναν αγώνα αντάξιο της ιστορίας του», δήλωσε ο συντονιστής της Οργανωτικής Επιτροπής Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Οι Ολυμπιονίκες Τάκης Μάντης και Παύλος Καγιαλής είναι από τους ιστιοπλόους που, τα τελευταία χρόνια, δεν μπορούν να αντισταθούν στις προκλήσεις του αγώνα. «Χαιρόμαστε διότι στη διοργάνωση της Άνδρου θα είναι η Eurobank δίπλα μας γιατί, ύστερα από τόσα χρόνια, αποτελεί για εμάς οικογένεια. Ο αγώνας είναι δύσκολος, είτε έχει μπουνάτσα, είτε φυσάει δυνατός αέρας. Για να έρθει η νίκη απαιτείται ομαδικότητα, κάτι που, όπως μάθαμε από τους ανθρώπους της Eurobank, απαιτείται και για τις επιτυχίες στον τραπεζικό τομέα», υπογράμμισαν οι δύο πρωταθλητές.

Ο «58ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου “Ι.Β. Γουλανδρής”» θα ανοίξει «πανιά» στις 28 Αυγούστου και συνδιοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος και τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου. «Ο Ν.Ο.Ε. ασχολείται με τη διάδοση της ναυτοσύνης και του ναυταθλητισμού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος. Είμαστε χαρούμενοι να συνδιοργανώνουμε με ένα ιστορικό όμιλο τον αγώνα της Άνδρου. Ύστερα από 60 χρόνια οραματιζόμαστε και πάλι τη διοργάνωση. Οι δύο αφετηρίες αποτελούν παγκόσμια πρωτοτυπία. Το ιστιοπλοείν και το επιχειρείν απαιτούν όραμα και σκληρή δουλειά», υπογράμμισε ο Έφορος Ναυταθλητισμού του Ν.Ο.Ε. Στρατής Ανδρεάδης.

Οι δύο πρώτες ιστιοδρομίες του «58ου Eurobank Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου “Ι.Β. Γουλανδρής”» θα έχουν ως τερματισμό την πανέμορφη Χώρα. Τις επόμενες ημέρες το αγωνιστικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μία παράκτια κούρσα ενώ το αγωνιστικό σκέλος θα ολοκληρωθεί με την ιστιοδρομία Χώρα – Δύσβατο.

Χορηγός Επικοινωνίας είναι ο ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.