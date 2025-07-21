Λογαριασμός
Γοργόνες και μάγκισσες: Τα highlights και το ονειρικό 4ο οχτάλεπτο της επικής πρόκρισης της Εθνικής - Δείτε βίντεο

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την τεράστια νίκη που έφερε την Εθνική μας στον τελικό του Παγκοσμίου σε ένα παιχνίδι που θα μνημονεύεται για χρόνια

Εθνική: Τα highlights της επικής πρόκρισης της στον τελικό

Στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος πέρασε η Εθνική μας ομάδα πόλο γυναικών μετά τη νέα τεράστια νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στις ΗΠΑ.

Στην κορυφαία ίσως εμφάνιση στην ιστορία της, η Εθνική συνέτριψε την πρωταθλήτρια κόσμου και έφυγε για τον 2ο τελικό της ιστορίας της σε Παγκόσμιο Κύπελλο. 

Σε ένα παιχνίδι που θα μνημονεύεται για χρόνια, τα κορίτσια της Ελλάδας μας, στην κορυφαία ίσως εμφάνιση στην ιστορία μας, συνέτριψαν την πρωταθλήτρια κόσμου, ΗΠΑ, με το εκπληκτικό και πέρα ως πέρα δίκαιο 14-10, και πανηγύρισαν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου της Σιγκαπούρης!

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το παιχνίδι

