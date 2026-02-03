Εθνική ομάδα μπάσκετ: Στη Sunel Arena η αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η «γαλανόλευκη» έχει ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά για το Μουντομπάσκετ του Κατάρ, καταβάλλοντας τη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» με 91-64 και περνώντας

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη περιμένει τη στήριξη του κοινού της Αθήνας αυτή την φορά, ώστε να παραμείνει σε «τροχιά» νικών

Τελευταία φορά έπαιξε εκεί κόντρα στη Σερβία στις 24 Φεβρουαρίου 2023, όταν είχε νικήσει με 97-92

Η «Sunel Arena» στα Άνω Λιόσια είναι το γήπεδο, που θα φιλοξενήσει την τρίτη αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 με αντίπαλο το Μαυροβούνιο, με τον αγώνα να διεξάγεται την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 19:00 και την «επίσημη αγαπημένη» να επιθυμεί να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών.

Η «γαλανόλευκη» έχει ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά για το Μουντομπάσκετ του Κατάρ, καταβάλλοντας τη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» με 91-64 και περνώντας, εν συνεχεία, από το Πόρτο με 76-68 κόντρα στην Πορτογαλία, περιμένοντας τη στήριξη του κοινού της Αθήνας αυτή την φορά, ώστε να παραμείνει σε «τροχιά» νικών.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιστρέφει για επίσημο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Κέντρο των Ανω Λιοσίων ύστερα από τρία χρόνια, έχοντας ζήσει εκεί όμορφες στιγμές σε προηγούμενες αναμετρήσεις.

Τελευταία φορά έπαιξε εκεί κόντρα στη Σερβία στις 24 Φεβρουαρίου 2023, όταν είχε νικήσει με 97-92 για τα προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα, στις 25 Φεβρουαρίου 2022, η Εθνική Ανδρών είχε καταβάλει με 72-71 την Τουρκία για τα ίδια προκριματικά.



