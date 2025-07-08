Παναθηναϊκός: Ο Χουάντσο έπιασε το ψαλίδι και ζωγράφισε το «41»

Μετά το Grand Prix στη Μεγάλη Βρετανία, ο Ερνανγκόμεθ γύρισε στην πατρίδα του και βρέθηκε στο «Campus Hernangomez», όπου για ακόμα μια φορά έδειξε πόσο πολύ νοιάζεται για τα παιδιά. Σε μια ιδιαίτερη κίνηση, ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού χάρισε σε έναν τυχερό νεαρό ένα πρωτότυπο δώρο, κάνοντας ο ίδιος το κούρεμά του με τον αριθμό «41» να ξεχωρίζει στο κεφάλι του.

