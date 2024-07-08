Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να αναδείχθηκε (δικαίως) MVP του Προολυμπιακού τουρνουά του Πειραιά, ωστόσο ο game changer της Εθνικής Ελλάδας ήταν ο Νικ Καλάθης, ο οποίος έκανε την καλύτερη... εβδομάδα της καριέρας του.

Ο έμπειρος γκαρντ ήταν ένας από τους διακριθέντες σε όλα τα ματς της «γαλανόλευκης», καθώς ταίριαξε εξαιρετικά με τον Τόμας Γουόκαπ και κατάφερε να βοηθήσει κατά κύριο λόγο με την εξαιρετική του δημιουργία, αλλά ακόμη και στο σκοράρισμα. Είναι χαρακτηριστικό πως τέλειωσε το τουρνουά με double-double στους μέσους όρους: 10 πόντοι και 10,5 ασίστ ανά παιχνίδι.

Αυτό που εντυπωσιάζει, ωστόσο, είναι η απίθανη επιρροή του Καλάθη στο παιχνίδι της ομάδας. Σε αυτά τα τέσσερα ματς του Προολυμπιακού κόντρα σε Δομινικανή Δημοκρατία, Αίγυπτο, Σλοβενία και Κροατία, συμμετείχε συνολικά μέσω σκοραρίσματος ή ασίστ σε 141 πόντους της Εθνικής (σκόραρε 40 και δημιούργησε 101)!

Μάλιστα, αν αναλογιστεί κανείς πως η «γαλανόλευκη» σκόραρε συνολικά στα παιχνίδια αυτά 378 πόντους, αυτό σημαίνει πως ο Καλάθης ήταν υπεύθυνος για το 37% των πόντων της! Κάτι που είναι λογικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 50% των πόντων που πέτυχε η Εθνική ενώ ήταν στο παρκέ, προήλθαν από δική του ασίστ!

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, πως ο Καλάθης ήταν ο κορυφαίος της «επίσημης αγαπημένης» όσον αφορά στη θετική επίδραση που είχε στην ομάδα πάνω στο παρκέ, αφού τέλειωσε το τουρνουά έχοντας κατά μέσο όρο +18 στον σχετικό δείκτη +/-, με την Εθνική να γίνεται εξαιρετικά καλύτερη όσο αυτός είχε τα «ηνία».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.