Ανακοίνωσε τον Λεάντρο Μπολμάρο η Αρμάνι Μιλάνο

Ακόμη μία μεταγραφή ολοκλήρωσε η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Λεάντρο Μπολμάρο.

Ο Αργεντινός γκαρντ έκανε πολύ καλή χρονιά με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, εξελίσσοντας το παιχνίδι του υπό τις οδηγίες του Πάμπλο Λάσο. Συνολικά, μέτρησε 8,4 πόντους και 3,4 ασίστ κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για την πρόκληση που με περιμένει. Είμαι απίστευτα χαρούμενος που γίνομαι μέλος ενός μεγάλου συλλόγου όπως η Αρμάνι Μιλάνο.Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα να φτάσει στις κορυφές που της αξίζει. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη νέα σεζόν και να παίξω με τους νέους μου συμπαίκτες και για τον προπονητή Ετόρε Μεσίνα», ανέφερε αναλυτικά ο Μπολμάρο.Πρόκειται για την έκτη μεταγραφική κίνηση της Αρμάνι, η οποία έχει ανακοινώσει ήδη την απόκτηση του Τζος Νίμπο, του Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, του Άρμονι Μπρουκς, του Ζακ ΛεΝτέι και του Ουσμάν Ντιόπ.

Bolmaro: "Felice di questa sfida, l'Olimpia è un grande club"



La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con Leandro Bolmaro, playmaker-guardia di 1.98, nato l’11 settembre del 2000 a Las Varillas in Argentina e proveniente dal Bayern… pic.twitter.com/JQOoZMNAHo — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 8, 2024

