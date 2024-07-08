Λογαριασμός
Ανακοίνωσε τον Λεάντρο Μπολμάρο η Αρμάνι Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφή, αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του Λεάντρο Μπολμάρο, ο οποίος έπαιξε την περασμένη σεζόν στην Μπάγερν Μονάχου

Αρμάνι Μιλάνο Μπολμάρο

Ακόμη μία μεταγραφή ολοκλήρωσε η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Λεάντρο Μπολμάρο.

Ο Αργεντινός γκαρντ έκανε πολύ καλή χρονιά με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, εξελίσσοντας το παιχνίδι του υπό τις οδηγίες του Πάμπλο Λάσο. Συνολικά, μέτρησε 8,4 πόντους και 3,4 ασίστ κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για την πρόκληση που με περιμένει. Είμαι απίστευτα χαρούμενος που γίνομαι μέλος ενός μεγάλου συλλόγου όπως η Αρμάνι Μιλάνο.Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα να φτάσει στις κορυφές που της αξίζει. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη νέα σεζόν και να παίξω με τους νέους μου συμπαίκτες και για τον προπονητή Ετόρε Μεσίνα», ανέφερε αναλυτικά ο Μπολμάρο.Πρόκειται για την έκτη μεταγραφική κίνηση της Αρμάνι, η οποία έχει ανακοινώσει ήδη την απόκτηση του Τζος Νίμπο, του Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, του Άρμονι Μπρουκς, του Ζακ ΛεΝτέι και του Ουσμάν Ντιόπ.

