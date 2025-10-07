Τρόλαρε τους πάντες ο Λεμπρόν Τζέιμς: Δεν αποσύρεται, άρχισε συνεργασία με εταιρεία ποτών

Όταν ο Λεμπρόν Τζέιμς προανήγγειλε μέσω ανάρτησης στο «Χ» την ανακοίνωση μίας πολύ μεγάλης απόφασης, όλοι πίστεψαν πως ο «βασιλιάς» θα έκανε γνωστή την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Παρόλα αυτά, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του NBA απέδειξε για μία ακόμη φορά πως εκτός από τεράστιος παίκτης, είναι και άρχοντας του μάρκετινγκ. Πράγματι, ο ντόρος δεν αφορούσε την απόφασή του να σταματήσει το μπάσκετ, αλλά ήταν απλώς ένα διαφημιστικό τρικ.

Συγκεκριμένα, ο Λεμπρόν πόσταρε το πλήρες βίντεο, του οποίου είχε ανεβάσει το teaser μία μέρα νωρίτερα, και αυτό τελικά επρόκειτο για την ανακοίνωση της συνεργασίας του με τη «Hennessy», εταιρεία παραγωγής ποτών.



Το «Second Decision», επομένως, δεν ήταν μία ανάλογης βαρύτητας απόφαση με αυτή να πάει στους Μαϊάμι Χιτ το 2011. Αντίθετα, ήταν μία πανέξυπνη κίνηση μάρκετινγκ, με τον Λεμπρόν να συνεχίζει ακάθεκτος να παίζει μπάσκετ παρόλο που πλησιάζει τα 41 του χρόνια.

