Τα ερυθρόλευκα στο παρκέ φόρεσε για πρώτη φορά ο Εβάν Φουρνιέ.
Μετά την αποθεωτική υποδοχή του στο αεροδρόμιο από τους φίλους του Ολυμπιακού, ο Γάλλος σταρ ξεκίνησε δουλειά την Πέμπτη.
Εν αναμονή λοιπόν της επίσημης παρουσίασής του (που θα γίνει στις 17:00 στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του ΣΕΦ) το μεγάλο απόκτημα των Πειραιωτών έκανε την πρώτη του προπόνηση.
1st day at work! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/5EHqsNsTOA— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 5, 2024
