Η πρώτη προπόνηση του Φουρνιέ με τα ερυθρόλευκα - Δείτε φωτογραφίες

Τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα άρχισε το μεγάλο απόκτημα του Ολυμπιακού

Φουρνιέ Ολυμπιακός

Τα ερυθρόλευκα στο παρκέ φόρεσε για πρώτη φορά ο Εβάν Φουρνιέ.

Μετά την αποθεωτική υποδοχή του στο αεροδρόμιο από τους φίλους του Ολυμπιακού, ο Γάλλος σταρ ξεκίνησε δουλειά την Πέμπτη.

Εν αναμονή λοιπόν της επίσημης παρουσίασής του (που θα γίνει στις 17:00 στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του ΣΕΦ) το μεγάλο απόκτημα των Πειραιωτών έκανε την πρώτη του προπόνηση.

