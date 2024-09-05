Τα ερυθρόλευκα στο παρκέ φόρεσε για πρώτη φορά ο Εβάν Φουρνιέ.

Μετά την αποθεωτική υποδοχή του στο αεροδρόμιο από τους φίλους του Ολυμπιακού, ο Γάλλος σταρ ξεκίνησε δουλειά την Πέμπτη.

Εν αναμονή λοιπόν της επίσημης παρουσίασής του (που θα γίνει στις 17:00 στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του ΣΕΦ) το μεγάλο απόκτημα των Πειραιωτών έκανε την πρώτη του προπόνηση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.