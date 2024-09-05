Ο Γκαρνάτσο έχει αρχίσει να παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό για να μαθαίνει τι κάνει ο Πελίστρι και ο τελευταίος αντίστοιχα φροντίζει να ενημερώνεται για όσα νέα πράγματα καταφέρνει ο κολλητός του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Από το βράδυ της Τετάρτης, ο Αργεντινός επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων» είναι υποψήφιος για το βραβείο Kopa Trophy, το οποίο απονέμεται από το France Football στον καλύτερο ποδοσφαιριστή ηλικιακής κατηγορίας κ-21 κάθε χρονιά.

Η υποψηφιότητα του Γκαρνάτσο δεν θα έμενε ασχολίαστη από τον νυν αστέρα του Παναθηναϊκού κι έτσι ο Φακούντο Πελίστρι με ένα story στα social media έδειξε πόσο χαρούμενος είναι για τη νέα μεγάλη στιγμή του καλού του φίλου.

