Ένα καταστροφικό τρίτο δεκάλεπτο, με επί μέρους σκορ 34-10, στοίχισε πολύ ακριβά στην Εθνική Εφήβων που έχασε με 103-72 από τη Σλοβενία στον νοκ άουτ αγώνα για τους «16» του Ευρωμπάσκετ U18 το οποίο διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε με +7 (14-21) στο πρώτο δεκάλεπτο, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μόλις στο -2 (41-3), αλλά στην τρίτη περίοδο έχασε κάθε επαφή με το σκορ.

Πλέον θα παίξει την Πέμπτη κόντρα στη Βουλγαρία, για τις θέσεις 9-16. Με νίκη θα εξασφαλίσει την παραμονή της στην Α’ Κατηγορία, ειδάλλως, σε περίπτωση ήττας, θα χρειαστεί δύο νίκες σε ισάριθμα ματς το Σαββατοκύριακο για να μην υποβιβαστεί.

Ο Παναγιώτης Λέφας με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ελληνική ομάδα, ενώ από 12 είχαν οι Νίκος Σερμπέζης και Γιώργος Μακαρατζής. Ο Μαρκ Μαχμούτοβιτς είχε 24 πόντους με 5/7 τρίποντα για την Σλοβενία, που θα παίξει προημιτελικό με τη Γαλλία.

Δεκάλεπτα: 19-21, 41-39, 75-49, 103-72

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.