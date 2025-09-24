Και πάλι στην κορυφή ο Νίκολα Γιόκιτς! Το ESPN ανέδειξε τον Σέρβο σούπερ σταρ ως τον κορυφαίο παίκτη στο ΝΒΑ και συνολικά στο παγκόσμιο μπάσκετ, μέσα από την ετήσια έρευνα που διεξάγει με τη συμμετοχή προπονητών και δημοσιογράφων. Ο Γιόκιτς συγκέντρωσε 19 από τις 20 ψήφους για την πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του.

Στη λίστα ξεχώρισε και ο Λούκα Ντόντσιτς, ενώ δεν έλειψαν οι εκπρόσωποι της Ευρώπης, με τον δικό μας Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους.

Κορυφαίος Αμερικανός αναδείχθηκε ο Στεφ Κάρι με 11 ψήφους, ενώ ακολούθησε ο Άντονι Έντουαρντς με 8, δείχνοντας τη νέα γενιά που ανεβαίνει δυναμικά στο προσκήνιο.

Nikola Jokic has been named the best player in today’s NBA by a wide margin, earning 19 of 20 votes in ESPN’s yearly expert poll. 🔥🇷🇸



