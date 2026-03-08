Έπαιξε όσο χρειαζόταν και διεύρυνε το νικηφόρο σερί του στη Stoiximan GBL ο Ολυμπιακός.

Το μεσημέρι της Κυριακής (08/03) οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν τη 19η φετινή τους νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση 100-73 του ΠΑΟΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 20η αγωνιστική της GBL.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν κυρίαρχη καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης - με εξαίρεση τα τελευταία λεπτά στη δεύτερη περίοδο - χτίζοντας τις μεγάλες διαφορές στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου το επιμέρους σκορ ήταν 59-40.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 26 πόντους και 10/12 εντός πεδιάς (!), με τον Ντόντα Χολ να ακολουθεί σε απόδοση με 10 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, την ώρα όπου οι Παπανικολάου, Τζόουνς και Φουρνιέ πέτυχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Για τον «δικέφαλο του βορρά» πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντίμσα με 13 πόντους.

Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στο μεσοβδόμαδο γαλλικό τουρ για την Ευρωλίγκα και στα παιχνίδια κόντρα σε Παρί (10/03) και Μονακό (12/03), ενώ οι Θεσσαλονικείς εστιάζουν στο εντός έδρας ματς της Τετάρτης (11/03) κόντρα στο Περιστέρι για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός που μπήκε αρκετά συγκεντρωμένος στο παιχνίδι και επέβαλε από νωρίς τον δικό του ρυθμό. Με πολυφωνία στην επίθεση και πολύ καλές άμυνες στο πίσω μέρος του παρκέ, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 13-5 του ΠΑΟΚ στο πρώτο 5λεπτο της αναμέτρησης, με τον Πίτερς να πετυχαίνει στη συνέχεια τέσσερις διαδοχικούς πόντους για την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα (17-7) ένα λεπτό αργότερα.

Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και με δύο καλές άμυνες και ισάριθμα καλάθια από τους Μέλβιν και Ταϊρί «ροκάνισαν» τη διαφορά, προτού αναλάβει δράση ο Εβάν Φουρνιέ στο τελευταίο δίλεπτο, εκεί όπου με με έξι δικούς του πόντους και μία ασίστ για το εντυπωσιακό κάρφωμα του Χολ, οδήγησε τους Πειραιώτες σε ένα σερί 8-0 για το 25-11 της πρώτης περιόδου.

Αρκετά πιο ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει διαρκώς τον αιφνιδιασμό και το τρανζίσιον, την ώρα όπου ο ΠΑΟΚ - που κυριάρχησε στα ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο - στόχευε διαρκώς στο χαμηλό ποστ δίνοντας την μπάλα μέσα στην αντίπαλη ρακέτα. Με καλάθια των Νετζήπογλου και Γουόρντ οι γηπεδούχοι έγραψαν το 30-13, ενώ λίγο μετά το τρίποντο του Ντόρσεϊ και οι δύο πόντοι του Τζόουνς έστειλαν για πρώτη φορά τη διαφορά στο +18 για το 35-17 στο 14ο λεπτό. Αμφότερες οι ομάδες υπέπεσαν σε λάθη και πολλά χαμένα σουτ, με το δεκάλεπτο να κυλά σε χαμηλό τέμπο και σκορ.

Με κύριο εκφραστή των επιθετικών προσπαθειών τον Ταϊρίκ Τζόουνς, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν με άνεση το +18 (41-23) μέχρι και το τελευταίο δίλεπτο. Σε εκείνο το σημείο, ο «δικέφαλος του βορρά» αντέδρασε και με καλές άμυνες και καλάθια στο τρανζίσιον έτρεξε ένα εντυπωσιακό 10-0 σερί, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 41-33.

Πολύ καλύτερος ήταν ο ρυθμός του αγώνα στο τρίτο δεκάλεπτο σε σχέση με το δεύτερο, με τον ΠΑΟΚ να καταφέρνει να ακολουθεί τον Ολυμπιακό στα πρώτα λεπτά της περιόδου, χάρη στα καλάθια των Μέλβιν κα τις ενέργειες του Κόνιαρη για το 49-40 στο 23ο λεπτό. Κάπου εκεί, τα back-to-back τρίποντα των Παπανικολάου και Ντόρσεϊ, σε συνδυασμό με τις δύο μαγικές ασίστ του αρχηγού των Πειραιωτών στα ισάριθμα δίποντα του Πίτερς, εκτόξευσαν τη διαφορά στο +17 και το 59-42 τρία λεπτά αργότερα.

Η είσοδος του Εβάν Φουρνιέ στο παρκέ βοήθησε τους γηπεδούχους να διατηρήσουν το υψηλό τέμπο τους σε άμυνα και επίθεση, την στιγμή μάλιστα που οι Παπανικολάου και Πίτερς συνέχισαν να αποτελούν την αιχμή του δόρατος. Κάπως έτσι, οι γηπεδούχοι κράτησαν χωρίς πόντο τους Θεσσαλονικείς για τα τελευταία 2,5 λεπτά και χάρη σε ένα δικό τους 8-0 σερί έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +21 και το 69-48.

Το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα όσον αφορά τον τελικό νικητή, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να παίζει με ένταση και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με πολυφωνία στην επίθεση και ωραία κυκλοφορία της μπάλας, οι γηπεδούχοι έφτασαν μέχρι και τη διαφορά +30 (93-63) λίγο πριν το φινάλε, παίρνοντας τελικώς το ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 100-73.

Τα δεκάλεπτα: 25-11, 41-33, 69-48, 100-73.

