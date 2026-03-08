ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: «Σήμερα τιμούμε τη δύναμη που αλλάζει τον κόσμο»

Ο Παναθηναϊκός ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλες τις γυναίκες!

Μέσω μιας ανάρτησής της στα social media, η «πράσινη» ΠΑΕ έστειλε το μήνυμά της για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τονίζοντας ότι σήμερα τιμάται η δύναμη που αλλάζει τον κόσμο!

«Σε κάθε ρόλο. Σε κάθε διαδρομή. Σε κάθε όνειρο. Σήμερα τιμούμε τη δύναμη που αλλάζει τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες», έγραψε στην ανάρτησή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, συνοδεύοντάς τη με ένα βίντεο στο οποίο συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες από διάφορα τμήματα του συλλόγου.



Σε κάθε ρόλο.

Σε κάθε διαδρομή.

Σε κάθε όνειρο.



Σήμερα τιμούμε τη δύναμη που αλλάζει τον κόσμο.



Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες 💚@acpanathinaikos ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/uRTW0ynYyR — Panathinaikos F.C. (@paofc_) March 8, 2026

