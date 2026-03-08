Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: «Σήμερα τιμούμε τη δύναμη που αλλάζει τον κόσμο»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, μέσω μιας ανάρτησής της στα social media!

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλες τις γυναίκες!

Μέσω μιας ανάρτησής της στα social media, η «πράσινη» ΠΑΕ έστειλε το μήνυμά της για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τονίζοντας ότι σήμερα τιμάται η δύναμη που αλλάζει τον κόσμο!

«Σε κάθε ρόλο. Σε κάθε διαδρομή. Σε κάθε όνειρο. Σήμερα τιμούμε τη δύναμη που αλλάζει τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες», έγραψε στην ανάρτησή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, συνοδεύοντάς τη με ένα βίντεο στο οποίο συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες από διάφορα τμήματα του συλλόγου.
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark