Χωρίς Σλούκα, Όσμαν και Φαρίντ κόντρα στον Ηρακλή ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Θεσσαλονίκη, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ηρακλή (16:00, ΕΡΤ Σπορ, sport-fm.gr), για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan GBL!

Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεσή του για τη σημερινή αναμέτρηση τους Τσέντι Όσμαν και Κένεθ Φαρίντ, οι οποίοι έμειναν εκτός εξάδας των ξένων, ενώ στο παιχνίδι με τον Γηραιό δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Κώστας Σλούκας.

Ο αρχηγός των «πράσινων» ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο αριστερό του γόνατο και επιλέχθηκε να προφυλαχθεί ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Παράλληλα, εκτός δωδεκάδας έμεινε και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, ο οποίος έχει υποστεί φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού του ποδιού.

