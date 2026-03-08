Αντετοκούνμπο: «Όταν προσπαθείς να κάνεις το σωστό, οι ''θεοί του μπάσκετ'' σε ανταμείβουν»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς σε μια πολύτιμη νίκη με 113-99 επί των Τζαζ και έστειλε το δικό του μήνυμα μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Κάποιες μέρες θα είναι άσχημες νίκες, όπως απόψε, αλλά δεν έχει σημασία, είναι νίκη. Πάω σπίτι, απολαμβάνω τα παιδιά μου και αύριο έχουμε άλλο παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας σούπερ σταρ, δείχνοντας τη νοοτροπία με την οποία αντιμετωπίζει κάθε βραδιά στο NBA.

Ο “Greek Freak” άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 27 πόντους, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 4 κλεψίματα σε μόλις 27 λεπτά συμμετοχής, καθώς οι Μπακς διαχειρίζονται προσεκτικά τον χρόνο του μετά την επιστροφή του από τραυματισμό. Ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός, με 9/14 σουτ εντός πεδιάς και 9/15 βολές.

Η νίκη αυτή ανέβασε το ρεκόρ του Μιλγουόκι στο 27-35, βάζοντας τέλος σε αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών και προσφέροντας ανάσα σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν 2025-26.

Ο Αντετοκούνμπο στάθηκε και στη φιλοσοφία που ακολουθεί σε όλη του την καριέρα: «Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό. Και όσο προσπαθείς να κάνεις το σωστό, οι “θεοί του μπάσκετ” σε ανταμείβουν. Αυτό κάνω σε όλη μου την καριέρα».

