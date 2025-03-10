«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Δείτε το trailer:

Η ώρα των play off - Όλα τα σενάρια. Σχολιάζουν ο προπονητής Δημήτρης Καλαϊτζίδης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Οι επίμαχες φάσεις της τελευταίας αγωνιστικής, με τον πρώην διεθνή διαιτητή Γιάννη Σταυρίδη.

Θέμα: Η αθέατη πλευρά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο studio ο Παναγιώτης Δημητρίου, επί 25 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών.

Ρεπορτάζ: Πού οδηγεί η εισαγγελική πρόταση για τη δολοφονία Λυγγερίδη. Αναλύουν ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.10, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

