Η «πρώτη» Μπακασέτα-Ούγκο στον Παναθηναϊκό

Την πρώτη τους προπόνηση στον Παναθηναϊκό, ενόψει του αποψινού αγώνα με τον Ατρόμητο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, πραγματοποίησαν χθες ο Τάσος Μπακασέτας και ο Βίτορ Ούγκο.

Και οι δύο παίκτες είναι στην αποστολή του «τριφυλλιού» για τη σημερινή αναμέτρηση, καθώς ο Φατίχ Τερίμ τους υπολογίζει κανονικά για τον αγώνα απέναντι στους Περιστεριώτες.

Σήμερα το πρωί η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο με την «πρώτη» του διεθνούς επιθετικού και του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού στο Κορωπί.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού, υπενθυμίζεται πως, αποτελούν οι: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Μπερνάρ, Λημνιός, Μαντσίνι, Ούγκο, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Αράο, Κυριόπουλος, Ακαϊντίν", αναφέρει το δελτίο Τύπου των πρασίνων.

