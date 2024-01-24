Λογαριασμός
Η «πρώτη» Μπακασέτα-Ούγκο στον Παναθηναϊκό

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με την πρώτη προπόνηση των Μπακασέτα-Ούγκο υπό τις οδηγίες του Φατίχ Τερίμ

Τάσος Μπακασέτας

Την πρώτη τους προπόνηση στον Παναθηναϊκό, ενόψει του αποψινού αγώνα με τον Ατρόμητο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, πραγματοποίησαν χθες ο Τάσος Μπακασέτας και ο Βίτορ Ούγκο.

Και οι δύο παίκτες είναι στην αποστολή του «τριφυλλιού» για τη σημερινή αναμέτρηση, καθώς ο Φατίχ Τερίμ τους υπολογίζει κανονικά για τον αγώνα απέναντι στους Περιστεριώτες.

Σήμερα το πρωί η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο με την «πρώτη» του διεθνούς επιθετικού και του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού στο Κορωπί.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού, υπενθυμίζεται πως, αποτελούν οι: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Μπερνάρ, Λημνιός, Μαντσίνι, Ούγκο, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Αράο, Κυριόπουλος, Ακαϊντίν", αναφέρει το δελτίο Τύπου των πρασίνων.

Πηγή: sport-fm.gr

Παναθηναϊκός ΠΑΟ Τάσος Μπακασέτας
