Επιβλήθηκε κατά κράτος του Αιγάλεω και έκλεισε θέση στο Final 8 του Κυπέλλου η Μεγαρίδα

Επιβλήθηκε με άνεση του Αιγάλεω στον τελικό του UNICEF Trophy και έκλεισε θέση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας η Μεγαρίδα!



Η ομάδα από τα Μέγαρα ήταν ανώτερη καθ’ όλη τη διάρκεια του τελικού του Final 4 που διεξήχθη στο κλειστό της Γλυφάδας, φτιάχνοντας διψήφιες υπέρ της διαφορές από την πρώτη περίοδο και ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του ματς στη συνέχεια, πριν φτάσει τελικά στην εύκολη νίκη με 90-69!



Κορυφαίος για τους νικητές οι Δημήτρης Γερομιχαλός (23π, 5 ριμπ) και Πέτρος Γερομιχαλός (12π, 5 ριμπ, 4 ασίστ), ενώ για το Αιγάλεω ξεχώρισαν Παπαδιονυσίου (18π, 6 ασίστ) και Κολσούζογλου (16π).



Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δυο ομάδες να δίνουν αρκετά καλό ρυθμό στο ματς, πηγαίνοντας χέρι-χέρι στο σκορ στο πρώτο μισό της εναρκτήριας περιόδου, με τη Νεανική Εστία Μεγαρίδος να «δένει» την άμυνά της και να βρίσκει ρυθμό μετά το 6ο λεπτό, φτιάχνοντας σερί 13-5, για να πάρει το πρώτο διψήφιο προβάδισμά της στο ματς και να κλείσει την πρώτη περίοδο ούσα μπροστά με 31-20!



Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου το Αιγάλεω μείωσε σε 31-25, αλλά η Μεγαρίδα επέβαλλε ξανά την ανωτερότητα της, ξεφεύγοντας με +16 (48-32), πριν πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα 12 πόντων (52-40) και έχοντας για μεγάλο της πρωταγωνιστή τον Δ. Γερομιχαλό!

Κυρίαρχη και στο τρίτο δεκάλεπτο η Μεγαρίδα, επιβλήθηκε με επί μέρους σκορ 20-9 φτάνοντας στο υπέρ της 72-49 πριν την έναρξη της τέταρτης περιόδου, φτάνοντας τελικά με πολύ άνεση στη νίκη με 90-69 και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, αφού το Αιγάλεω ξέμεινε από δυνάμεις και καθαρό μυαλό, μετά την υπερπροσπάθειά του στον ημιτελικό με τον ΑΣ Παπάγου.

Τα δεκάλεπτα:

Θυμίζουμε ότι εκτός από τη Μεγαρίδα, στο Final 8 του φετινού Κυπέλλου θα συμμετέχουν επίσης Παναθηναϊκός AKTOR, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Προμηθέας, ΑΕΚ Betsson, Καρδίτσα και Περιστέρι.31-20, 52-40, 72-49, 90-69

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.