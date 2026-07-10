Η Βραζιλία παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων στο φετινό Μουντιάλ, γνωρίζοντας οδυνηρό αποκλεισμό από τη φάση των «16», μετά από την ήττα της με 2-1 κόντρα στη Νορβηγία.

Μερικές μέρες μετά από την ολοκλήρωση της πορείας της Σελεσάο, ο Βινίσιους έκανε τον απολογισμό του μέσω μιας ανάρτησής του στα social media, ζητώντας συγγνώμη από όλους του Βραζιλιάνους και τονίζοντας ότι η ομάδα ήταν αρκετά δυνατή για να καταφέρει περισσότερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να παλεύει για το όνειρο της επιστροφής στην κορυφή.

Η ανάρτηση του Βινίσιους:

«Σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα και για άλλη μια φορά σκέφτομαι τι να γράψω μετά από μια απογοήτευση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είδα τόσους πολλούς ανθρώπους όλων των ηλικιών να μας υποστηρίζουν, να αγκαλιάζουν το όνειρό μας, που θα ήταν άδικο να μείνουμε σιωπηλοί.

Χρειάστηκα όμως μερικές μέρες για να σκεφτώ.

Το να φοράω τη φανέλα της εθνικής ομάδας είναι η μεγαλύτερη υπερηφάνεια της ζωής μου και ο αποκλεισμός από ένα Παγκόσμιο Κύπελλο στη φάση των 16 είναι ένα συναίσθημα δύσκολο να εξηγηθεί.

Ξέρω πόσο προετοιμάστηκα, πόσο συγκεντρώθηκα, πόσο το ήθελα αυτό για όλους εσάς και για την οικογένειά μου.

Το αίσθημα της απογοήτευσης είναι παράλογο. Είχαμε μια ομάδα αρκετά δυνατή για να κάνουμε περισσότερα, και δεν μπορέσαμε.

Ζητώ συγγνώμη και θα παλέψω για το όνειρό μας να επιστρέψουμε στην κορυφή του κόσμου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.