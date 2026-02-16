Επιστρέφει στο ΝΒΑ και αφήνει άμεσα την Παρτίζαν ο Κάμερον Πέιν

Περνά ξανά στην άλλη όχθη του Ατλαντικού ο Κάμερον Πέιν. Ο Αμερικανός γκαρντ, τον περασμένο Δεκέμβριο, έμεινε ελεύθερος από τους Νικς με αποτέλεσμα η Παρτίζαν να εκμεταλλευτεί την συγκεκριμένη συνθήκη και να τον αποκτήσει.

Ωστόσο, ο Αμερικανός, δεν θα παραμείνει κάτοικος Βελιγραδίου. Όπως αποκάλυψε το σερβικό Telesport, ο Πέιν, επιστρέφει αναπάντεχα στο NBA, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία του με την ομάδα του Ζοάν Πεναρόγια.

Τα σερβικά Μέσα αναφέρουν ότι ο έμπειρος παίκτης, ενημέρωσε τους ανθρώπους της ομάδας του Βελιγραδίου πως έχει σκοπό να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής άμεσα, συνεχίζοντας την καριέρα του στους Φιλαδέλδεια 76ers.

Η Παρτίζαν θα επωφεληθεί στο έπακρο από αυτή την εξέλιξη, αφού δικαιούται αποζημίωση της τάξεως των 1.750.000 δολαρίων.

