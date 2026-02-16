Λογαριασμός
Στου Ρέντη ο Μαρινάκης - Μιλά σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός δίνει το παρών στου Ρέντη και μιλά σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο 

Μαρινάκης

Στου Ρέντη βρίσκεται αυτή την ώρα ο Βαγγέλη Μαρινάκης. Παρά το γεγονός ότι ήταν προγραμματισμένο ρεπό για σήμερα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός ειδοποίησε τεχνικό επιτελείο και παίκτες ότι θα βρίσκεται στο προπονητήριο της ομάδας.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες -αυτή την ώρα- ο κ. Μαρινάκης είναι σε συνάντηση μαζί τους στο προπονητικό κέντρο και μιλά σε παίκτες, προπονητή και επιτελείο.

Πρόκειται προφανέστατα για μια πρωτοβουλία μετά την εικόνα που είχε η ομάδα τόσο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό όσο και με τον Λεβαδειακό στις δύο τελευταίες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Βαγγέλης Μαρινάκης Ρέντη Ολυμπιακός
