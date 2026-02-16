Στου Ρέντη ο Μαρινάκης - Μιλά σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο

Στου Ρέντη βρίσκεται αυτή την ώρα ο Βαγγέλη Μαρινάκης. Παρά το γεγονός ότι ήταν προγραμματισμένο ρεπό για σήμερα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός ειδοποίησε τεχνικό επιτελείο και παίκτες ότι θα βρίσκεται στο προπονητήριο της ομάδας.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες -αυτή την ώρα- ο κ. Μαρινάκης είναι σε συνάντηση μαζί τους στο προπονητικό κέντρο και μιλά σε παίκτες, προπονητή και επιτελείο.

Πρόκειται προφανέστατα για μια πρωτοβουλία μετά την εικόνα που είχε η ομάδα τόσο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό όσο και με τον Λεβαδειακό στις δύο τελευταίες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.