Αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με εξώδικα για τα 25 εκατομμύρια στο ΣΕΦ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αντιδρά διά της νομικής οδού για το ζήτημα της χρηματοδότησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά έργα αναβάθμισης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Συγκεκριμένα, η «πράσινη» ΚΑΕ απέστειλε εξώδικα κατά παντός υπευθύνου, για το γεγονός πως δίνεται δημόσιο χρήμα σε ιδιωτική εταιρεία, ενώ δεν αναφέρεται καν από που θα προέλθει αυτό το κονδύλι. Τα εξώδικα απευθύνονται προς ΣΕΦ, ΤΕΕ, Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Παιδείας (εκεί υπάγεται ο Γιάννης Βρούτσης).

Υπενθυμίζουμε ότι η αντίδραση αυτή αφορά το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε σύμβαση ανάμεσα σε ΤΕΕ και ΣΕΦ, με την κυβέρνηση να δείχνει έτοιμη να εκταμιεύσει 25 εκατ. ευρώ δημόσιου χρήματος για την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, για έργα αναβάθμισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Εν συνεχεία, δε, να υπογράψει τη συμφωνία παραχώρησης του γηπέδου στους Πειραιώτες.

Από τους «πράσινους» έχει γίνει λόγος για κατάφωρη αδικία, καθώς -όπως τονίζεται- δεν είναι δυνατόν να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ούτε ένα ευρώ για την ανακαίνιση στο Telekom Center Athens. Σχολίασαν χαρακτηριστικά ότι: «Στο διάστημα από την παραχώρηση με τον Νόμο μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση δεν μπορέσαμε να πάρουμε 100 ευρώ για καλώδια και οι άλλοι να παίρνουν γήπεδο έτοιμο».

