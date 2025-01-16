Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 40/02-01-2025 έφεση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και του Γεωργίου Τζαβέλλα κατά της υπ’ αριθμ.759/30-12-2024 αποφάσεως της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ (ποινή για πειθαρχική παράβαση στον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Betsson Ατρόμητος-Παναθηναϊκός στις 04/12/2024)».

