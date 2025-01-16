Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:
«Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 40/02-01-2025 έφεση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και του Γεωργίου Τζαβέλλα κατά της υπ’ αριθμ.759/30-12-2024 αποφάσεως της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ (ποινή για πειθαρχική παράβαση στον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Betsson Ατρόμητος-Παναθηναϊκός στις 04/12/2024)».
- Παγκάκης: «Βάσει ευκαιριών μπορούσε να κερδίσει ο λιγότερο “φρέσκος” Παναθηναϊκός»
- Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών και τρομακτικά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Λιόν στο Κύπελλο Γαλλίας - Δείτε βίντεο
- «Μίδας» ο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία: Νέο ηγεμονικό συμβόλαιο €200 εκατ. από την Αλ Νασρ, με ποσά που «ζαλίζουν»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.