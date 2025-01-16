Λογαριασμός
Απορρίφθηκε η έφεση του Παναθηναϊκού για Τζαβέλλα

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι η έφεση του Παναθηναϊκού για την τιμωρία τυ Γιώργου Τζαβέλλα απορρίφθηκε και παραμένει η τιμωρία του ενός μήνα

Γιώργος Τζαβέλλας

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 40/02-01-2025 έφεση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και του Γεωργίου Τζαβέλλα κατά της υπ’ αριθμ.759/30-12-2024 αποφάσεως της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ (ποινή για πειθαρχική παράβαση στον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Betsson Ατρόμητος-Παναθηναϊκός στις 04/12/2024)».

Πηγή: sport-fm.gr

