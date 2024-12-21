Επίσημα στον πάγκο της Athens Kallithea ο Μαλεζάς

Τον διάδοχο του Μάσιμο Ντονάτι ανακοίνωσε η Athens Kallithea. Ο αθηναϊκός σύλλογος επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Στέλιο Μαλεζά, ο οποίος ως προπονητής είχε περάσει από τον πάγκο του Μακεδονικό αλλά και από την Κ19 του ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζεται πως πρώτος στόχους της ομάδας ήταν ο Χρήστος Κόντης, με τον οποίο δεν επετεύχθη deal.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει ότι ο Στέλιος Μαλεζάς ανέλαβε καθήκοντα προπονητή της πρώτης ομάδας.

Ο Μαλεζάς, ο 39χρονος πρώην Έλληνας διεθνής και αρχηγός του ΠΑΟΚ, αναδείχθηκε Καλύτερος Προπονητής του Α‘ Ομίλου της Super League 2 τη σεζόν 2023/24 για τη θητεία του στον πάγκο του Μακεδονικού.

Προηγουμένως, είχε διατελέσει προπονητής της Κ19 του ΠΑΟΚ για τρεις σεζόν, κερδίζοντας το πρωτάθλημα Super League Κ19 τη σεζόν 2020/21.

Στην ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Μαλεζάς φόρεσε τα ασπρόμαυρα με τον ΠΑΟΚ για 11 σεζόν, κατακτώντας τον τίτλο της Super League το 2018/19 και το Κύπελλο Ελλάδας για τρεις διαδοχικές σεζόν από το 2016/17 έως το 2018/19, και μετρώντας 241 συμμετοχές με την ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων 26 συμμετοχών σε διοργανώσεις της UEFA. Πέρασε άλλες δύο σεζόν στη Super League με τον Παναιτωλικό και την Ξάνθη και άλλες δύο σεζόν στη Γερμανία με τη Fortuna Dusseldorf.

Ως διεθνής, ο Μαλεζάς μετράει τρεις συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος, και ήταν μέλος της 23μελούς αποστολής για το 2010 FIFA World Cup και το 2012 UEFA European Championship.

Καλωσήρθες, Στέλιο.

