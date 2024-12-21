Παναθηναϊκός: Έτοιμος να ξεπεράσει το ρεκόρ της Ρώμης

Ο Παναθηναϊκός την σεζόν 2009 – 2010 είχε κάνει επτά νίκες στην Ευρώπη σε μια σεζόν κάτι που δεν έχει ξανά γινεί από τότε από καμιά άλλη ομάδα του Παναθηναϊκού. Η 7η εκείνη νίκη μάλιστα ήταν στην Ρώμη από όπου και η φωτογραφία της ομάδας . Τότε ήταν και η τελευταία φορά που προκρίθηκε από ομίλους Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης παίζοντας με την Ρώμα στους 32 του Europa League και την απέκλεισε τον Φλεβάρη του 2010 . Η τελευταία μεγάλη Ευρωπαϊκή διάκριση του Παναθηναϊκού.

Μετά από 15 χρονιά, ο Παναθηναϊκός φθάνει πάλι τις επτά νίκες στα δώδεκα μέχρι σήμερα ευρωπαϊκά ματς στην σεζόν με την τελευταία να είναι πριν δυο μέρες με την Διναμό Μίνσκ δίνοντας του κιόλας την πρόκριση στα πλει οφς που τόσο ήθελε.

Πηγή: skai.gr

