Έπαθαν… Ρεάλ και στο ΝΒΑ: Εξέτασαν λάθος σημείο στον τραυματισμό του Ριβς

Σε λάθος σημείο έβγαλε μαγνητική ο Όστιν Ριβς των Λέικερς

Ριβς

Στο NBA οι Λέικερς μετά τον Λούκα Ντόντσιτς χάνουν για τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες και τον Όστιν Ριβς με θλάση. Όμως όπως αποκάλυψε ο προπονητής της ομάδας, Τζέι Τζέι Ρέντικ, η πρώτη μαγνητική που έγινε στον παίκτη ήταν σε λάθος σημείο και μόνο στη δεύτερη αποκαλύφθηκε το πρόβλημα.

«Κάναμε τη δεύτερη μαγνητική σήμερα. Η πρώτη ήταν σε λάθος σημείο. Είχαμε πει συγκεκριμένα που θέλαμε να βγάλει μαγνητική, αλλά έκαναν λάθος. Έγινε στο Ντάλας, δεν ήταν δική μας ευθύνη», τόνισε ο Ρέντικ.

Το περιστατικό θύμισε ό,τι συνέβη τον Δεκέμβριο, αλλά αποκαλύφθηκε προ ημερών, στη Ρεάλ, που έβγαλε καθαρές εξετάσεις του Κιλιάν Εμπαπέ στο γόνατο, καθώς εξέτασαν λάθος πόδι.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: NBA Ρεάλ Μαδρίτης
