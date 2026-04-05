Στο NBA οι Λέικερς μετά τον Λούκα Ντόντσιτς χάνουν για τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες και τον Όστιν Ριβς με θλάση. Όμως όπως αποκάλυψε ο προπονητής της ομάδας, Τζέι Τζέι Ρέντικ, η πρώτη μαγνητική που έγινε στον παίκτη ήταν σε λάθος σημείο και μόνο στη δεύτερη αποκαλύφθηκε το πρόβλημα.

«Κάναμε τη δεύτερη μαγνητική σήμερα. Η πρώτη ήταν σε λάθος σημείο. Είχαμε πει συγκεκριμένα που θέλαμε να βγάλει μαγνητική, αλλά έκαναν λάθος. Έγινε στο Ντάλας, δεν ήταν δική μας ευθύνη», τόνισε ο Ρέντικ.

Το περιστατικό θύμισε ό,τι συνέβη τον Δεκέμβριο, αλλά αποκαλύφθηκε προ ημερών, στη Ρεάλ, που έβγαλε καθαρές εξετάσεις του Κιλιάν Εμπαπέ στο γόνατο, καθώς εξέτασαν λάθος πόδι.

"The second [MRI] was today. Again, I don't know where the chain of command lies with Dallas imaging, but uh they scanned the wrong area. Not on our end. We made it explicit what was supposed to be scanned but they scanned the wrong area." JJ Redick on Austin Reaves' MRI https://t.co/JweK8oI1aZ pic.twitter.com/SPcM0hvb0v — Khobi Price (@khobi_price) April 4, 2026

