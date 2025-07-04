Λογαριασμός
Ανακοίνωσε τον Φίλιππο Δημητριάδη ο Πανσερραϊκός

 Την απόκτηση του 23χρονου, Φίλιππου Δημητριάδη, ανακοίνωσε ο Πανσερραϊκός - Είναι γεννημένος στις 13/08/2002 έχει ύψος 1.82 και αγωνίζεται ως αριστερός μπακ

Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε τον Φίλιππο Δημητριάδη

Τα «λιοντάρια» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Φίλιππου Δημητριάδη, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Καβάλα, όπου και αγωνιζόταν την τελευταία διετία.

Ο 22χρονος αριστερός μπακ πραγματοποίησε 27 συμμετοχές, σκοράροντας και δύο γκολ την περσινή σεζόν με τους «αργοναύτες» στην Superleague 2.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του νεαρού ποδοσφαιριστή Φίλιππου Δημητριάδη, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

Είναι γεννημένος στις 13/08/2002, έχει ύψος 1.82, αγωνίζεται ως αριστερός μπακ και ήταν μέλος της Καβάλας έχοντας 27 συμμετοχές και 2 γκολ.

Ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα από την Ξάνθη, από όπου και κατάγεται, έχοντας κάνει 16 συμμετοχές τη σεζόν 2021-22, ενώ στην συνέχεια αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό Β’.

Φίλιππε, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».

Πηγή: sport-fm.gr

