Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να πυροδοτήσει τη «βόμβα» του καλοκαιριού και να ολοκληρώσει μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του αποκτώντας τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Οι «πράσινοι» έχουν συμφωνήσει προφορικά με τον 33χρονο σέντερ για τριετές συμβόλαιο έναντι 12 εκατ., αλλά για να ενεργοποιηθεί αυτή θα πρέπει να απελευθερωθεί από το συμβόλαιό του στο ΝΒΑ.

Ο Λιθουανός έχει κλειστό συμβόλαιο 10,35 εκατ. δολαρίων (μεικτά) για τη σεζόν 2025/26. Προ ημερών δόθηκε με ανταλλαγή από τους Κινγκς στους Νάγκετς (αντί του Ντάριο Σάριτς) και αυτή θα επισημοποιηθεί την Κυριακή (6/7). Μάλιστα, όπως αναφέρεται στις ΗΠΑ, παρά την πρόθεση του Βαλαντσιούνας να παίξει στον Παναθηναϊκό, το deal δεν θα χαλάσει και τα δικαιώματά του θα μεταφερθούν στο Ντένβερ.

Πλέον είναι στο χέρι του παίκτη και τις διαθέσεις των Νάγκετς το αν και πότε θα αποδεσμευτεί. Οι πρωταθλητές του 2023 συμφώνησαν να αποκτήσουν τον Βαλαντσιούνας για να του δώσουν ρόλο και λέγεται πως θα προσπαθήσουν να τον «ψήσουν» να μείνει στην ομάδα. Αν δεν τα καταφέρουν, με την ένδεια που υπάρχει σε ψηλούς στο ΝΒΑ, θα αναγκαστούν να στραφούν σε λύσεις ανάγκης για το back-up του Γιόκιτς και ίσως να υποχρεωθούν να ποντάρουν στον ΝτάΡον Χολμς, τον 22χρονοψηλό (2,08μ.) που πήραν πέρσι στο ντραφτ αλλά υπέστη ρήξη αχιλλείου στην προετοιμασία και δεν έπαιξε καθόλου.

Ο Βαλαντσιούνας, ωστόσο, είναι εξαιρετικά αμφίβολο να αλλάξει γνώμη. Έχοντας ήδη 13 σεζόν στο ΝΒΑ και ένα συμβόλαιο που λήγει το επόμενο καλοκαίρι (υπάρχει οψιόν της ομάδας, ύψους 10 εκατ. δολαρίων, για το 2026/27), δεν έχει διάθεση να παίζει στα 10-12 λεπτά που περισσεύουν από τον αναντικατάστατο Νίκολα Γιόκιτς. Φαίνεται πως έχει αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη, να είναι πρωταγωνιστής, να διεκδικήσει τίτλους (πέρα από δύο μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ με τη Λιθουανία δεν έχει να επιδείξει σημαντικούς τίτλους) και να βιώσει μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Και φυσικά να πάρει το μεγάλο, σε διάρκεια και ποσό, συμβόλαιο του Παναθηναϊκού, που θα του προσφέρει όλα αυτά. Αν και έχοντας βγάλει 145,75 εκατ. δολάρια στα χρόνια του στο ΝΒΑ, το χρήμα δεν είναι αυτό που τον ενδιαφέρει πρωτίστως πλέον.

Πώς μπορεί να απεμπλακεί ο βετεράνος σέντερ από το Ντένβερ; Μοιάζει μονόδρομος να τους προτείνει να χαρίσει ολόκληρο το συμβόλαιό του, ή έστω να πάρει ένα πολύ μικρό μέρος των 10,35 εκατ. δολαρίων. Αν έχει μεγαλύτερες αξιώσεις, δύσκολα οι Νάγκετς θα τον αποδεσμεύσουν. Υπάρχει και το σενάριο να φύγει με ανταλλαγή σε… τρίτη ομάδα, που θα είναι πιο διαλλακτική στην αποδέσμευσή του, με τους «σβόλους» να παίρνουν ένα αντάλλαγμα και να τον στέλνουν σε ένα franchise που θα κάνει rebuilding και δεν θα έχει αντίρρηση να «φορτώσει» το συμβόλαιό του στο salary cap για να τον αποδεσμεύσει μετά.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση δεν μπορεί να καθυστερήσει παραπάνω από 5-10 μέρες και θα κλείσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σύντομα.

