Επαγγελματίας παίκτης πόκερ στο Λας Βέγκας αγόρασε ομάδα της Σκωτίας!

Ο Τζέιμς Μπορντ, πρώην τραπεζίτης, φέρεται να έχει κερδίσει πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια και τα τελευταία χρόνια επενδύει στο ποδόσφαιρο

poker

Ο 43χρονος Αγγλος επαγγελματίας παίκτης πόκερ, Τζέιμς Μπορντ, που ζει τα τελευταία χρόνια στο Λας Βέγκας, και ο Αμερικανός επιχειρηματίας, Εβαν Σόφερ, είναι οι νέοι ιδιοκτήτες της ομάδας της Σκωτίας Ντάνφερμλαϊν, που είναι στην τρίτη θέση της β' κατηγορίας.

Οι δύο άνδρες αγόρασαν την πλειοψηφία των μετοχών αντί δύο εκατ. λιρών.

Σύμφωνα με την βρετανική Courier, ο Μπορντ έχει σταματήσει το επαγγελματικό πόκερ εδώ και 10 χρόνια και τα τελευταία χρόνια επενδύει στο ποδόσφαιρο

Να σημειωθεί πως Μπορντ και Σόφερ έχουν μετοχές στην ισπανική ομάδα Κόρδοβα CF και στην Σεπτέμβρι Σόφια της Βουλγαρίας.

Ο Μπορντ, πρώην τραπεζίτης άφησε τον κόσμο των οικονομικών στα 20 του για να να γίνει επαγγελματίας παίκτης πόκερ και φέρεται να έχει κερδίσει πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια. 

Μάλιστα, το 2010 έγινε ο πρώτος Βρετανός πρωταθλητής του World Series of Poker Europe Main Event, όταν κέρδισε το απίστευτο ποσό του 1.313.611 δολαρίων.

