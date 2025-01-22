Η αναζήτηση του Παναθηναϊκού με σκοπό την ενίσχυσή του στα χαφ και στη θέση του φορ, ώστε να παρουσιαστεί ακόμη πιο δυνατός στο υπόλοιπο της σεζόν συνεχίζεται.

Η υπόθεση Μεϊτέ δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα για το «τριφύλλι», το οποίο απέσυρε το ενδιαφέρον του, τονίζοντας ότι δεν μπαίνει σε παιχνίδια μάνατζερ.

Οι «πράσινοι» τσεκάρουν άλλες περιπτώσεις, προφανώς με παρόμοια χαρακτηριστικά με του 30χρονου ποδοσφαιριστή. Αφού τα στοιχεία που διαθέτει στο ρεπερτόριο του ο Μεϊτέ (ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ) είναι πάνω-κάτω αυτά που θέλει ο Βιτόρια. Ίσως βέβαια βγει και σε καλό στον Παναθηναϊκό αυτή η εξέλιξη, αφού ο Γάλλος μέσος είχε ένα αρνητικό. Το γεγονός ότι είναι ανέτοιμος, καθώς έχει καιρό να παίξει.

Όσον αφορά τον επιθετικό, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν προκύψει τα τελευταία 24ωρα, ο Σφιντέρσκι είναι ο εκλεκτός. Μένει να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί το αν «παίζει» του Ιχεανάτσο, για τον οποίο έγραψε το έγκυρο «Relevo».

