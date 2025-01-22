Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε πράματα και θάματα, έγραψε το μεγαλύτερο βράδυ της καριέρας του, αλλά… δεν πανηγύρισε! Παρά το χατ-τρικ του Έλληνα φορ και παρότι προηγήθηκε δύο φορές με διαφορά δύο τερμάτων, η Μπενφίκα είδε την Μπαρτσελόνα να επιστρέφει και να φεύγει με απίθανο διπλό (4-5) από το «Ντα Λουζ».

Ένα τσουβάλι ρεκόρ από τον Παυλίδη, αλλά δεν έφταναν για τους Πορτογάλους, ενώ και ο Λεβαντόφσκι από πλευράς «μπλαουγκράνα» έκανε τρομερό ματς. Ωστόσο, ο Ραφίνια ήταν ο λυτρωτής στο 96' και χάρισε αδιανόητο τρίποντο στους μπλαουγκράνα!

Καθόλου καλά δεν ξεκίνησαν καλά για την Μπαρτσελόνα, αφού στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης ο Παυλίδης άνοιξε το σκορ. Ωστόσο, ο Έλληνας φορ δεν σταμάτησε εκεί και στο 22’ διπλασίασε τα τέρματα για την Μπενφίκα μετά από επική γκάφα του Σέζνι. Νωρίτερα, στο 13’ οι «μπλαουγκράνα» είχαν καταφέρει να ισοφαρίσουν από την άσπρη βούλα με τον Λεβαντόφσκι. Ο Σέζνι στη συνέχεια έκανε ακόμα μια γκέλα και οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, με τον Παυλίδη από τα 11 βήματα να γράφει το 3-1 και να πετυχαίνει χατ-τρικ.

Οι δυο τερματοφύλακες τράβηξαν τα βλέμματα σε αυτό το παιχνίδι και όχι για καλό λόγο. Μετά τις γκάφες του Σέζνι στο πρώτο μέρος, ήταν η σειρά του Τρούμπιν να κάνει τη δική του στο δεύτερο ημίχρονο. Συγκεκριμένα, στο 64’ ο κίπερ της Μπενφίκα έδιωξε την μπάλα, ο Ραφίνια την βρήκε με το κεφάλι και την έστειλε στα δίχτυα για το 3-2. Και εκεί που πήγε να χαμογελάσει η Μπαρτσελόνα, ο Αραούχο στο 68ο λεπτό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της εστίας της ομάδας του κάνοντας το 4-2.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ κέρδισε πέναλτι στο 77ο λεπτό, με τον Λεβαντόφσκι ένα λεπτό αργότερα να γράφει το 4-3 για την Μπάρτσα. Ο ρυθμός στη συνέχεια ήταν πολύ καλός, με τις δυο ομάδες να κυκλοφορούν ωραία την μπάλα και να φτιάχνουν συνεχώς προϋποθέσεις για γκολ.

Η Μπαρτσελόνα όμως έδειξε τα... δόντια της και ο Γκαρσία στο 87ο λεπτό σόκαρε ολόκληρο το γήπεδο και έγραψε το εντυπωσιακό 4-4! Οι δυο ομάδες πάλευαν με νύχια και με δόντια στη συνέχεια για κάποιο γκολ, το οποίο βρήκε η Μπάρτσα στις καθυστερήσεις με τον Ραφίνια, με τον Βραζιλιάνο να διαμορφώνει το απίστευτο 5-4!

Αγκάλιασε την οκτάδα η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία τα βρήκε σκούρα κόντρα στη Λεβερκούζεν αλλά είχε για ήρωα τον Χουλιάν Άλβαρες και επικράτησε με 2-1. Κάπως έτσι ανέβηκε τρίτη και πρέπει να γίνουν συγκλονιστικά πράγματα για να μείνει εκτός των πρώτων οκτώ ομάδων που περνάνε απευθείας στη φάση των «16».

Δύσκολα ξεκίνησε η Ατλέτικο, αφού από το 23’ και μετά έμεινε με 10 παίκτες αφού ο Μπάριος αποβλήθηκε. Και δεν έφτανε αυτό, η Λεβερκούζεν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου άνοιξε το σκορ με τον Χινκαπιέ. Ωστόσο, η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και ο Άλβαρες στο 53’ έγραψε το 1-1.

Η Ατλέτικο στη συνέχεια είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο και απειλούσε την αντίπαλη εστία, έχοντας τον έλεγχο του παιχνιδιού, με τη Λεβερκούζεν να παίζει κυρίως στις αντεπιθέσεις. Το έργο των γηπεδούχων έγινε πιο εύκολο, αφού ο Χινκαπιέ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη και οι δυο ομάδες έπαιζαν ξανά στα ίσα. Ωστόσο, η Ατλέτικο δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα και ο Χουλιάν Άλβαρες χτύπησε στο 90' για να γράψει το 2-1 και να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Μονακό-Αστον Βίλα 1-0

Αταλάντα-Στουρμ Γκρατς 5-0

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβερκούζεν 2-1

Μπενφίκα-Μπαρτσελόνα 4-5

Μπολόνια-Ντόρτμουντ 2-1

Μπριζ-Γιουβέντους 0-0

Ερ. Αστέρας-Αϊντχόφεν 2-3

Λίβερπουλ-Λιλ 2-1

Σλόβαν Μπρατισλάβας-Στουτγάρδη 1-3

