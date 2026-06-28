Παναθηναϊκός: Γιατί εξετάζει σοβαρά τον Καμπεγκέλε

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά την προσπάθεια να καλύψει την θέση 5. Απέκτησε τον Φάλ, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, καθώς και έχει στην κατοχή του ένα από τα καλύτερα πεντάρια στην Ευρώπη, τον Λεσόρ. Ωστόσο, θέλει και ένα ακόμα ψηλό που θα θεωρείται ως δεύτερος κατά σειρά ανάμεσα στους προηγούμενους δύο.

Ένα από τα ονόματα που επικρατούν είναι εκείνο του Καμπεγκέλε. Ο Καναδός ψηλός αγωνίζεται για την Ντουμπάι και έχει δηλώσει την επιθυμία του να φύγει από τη χώρα για προσωπικούς λόγους. Επομένως, θα ήταν σε θέση να σκεφτεί μία πιθανή κίνηση στον επτάστερο.

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Πηγή: skai.gr

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