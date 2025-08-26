Εντυπωσιακή νίκη για τη Σβιόντεκ στον πρώτο γύρο του US Open

Η Ιγκα Σβιόντεκ ξεκίνησε δυναμικά το US Open 2025, επικρατώντας της Κολομβιανής Εμιλιάνα Αράνγκο 6-1, 6-2 σε μόλις μία ώρα αγώνα.

Η Σβιόντεκ, η οποία τον Ιούλιο έσπασε 13μηνη «ξηρασία» τίτλων κατακτώντας το Wimbledon, ακολούθησε με την κατάκτηση του Σινσινάτι, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Με τη νίκη αυτή, η Σβιόντεκ βελτίωσε το ρεκόρ της σε 26-1 σε πρώτους γύρους Grand Slam αγώνων, μια επίδοση που δεν έχει επιτύχει καμία παίκτρια εκτός της Σερένα Ουίλιαμς στην ίδια φάση.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η Πολωνή τενίστρια σημείωσε 25 winners έναντι μόλις πέντε της Αράνγκο και κέρδισε 11 από τους 13 πόντους στο φιλέ. Δεν αντιμετώπισε κανένα break point και έχασε μόλις 10 πόντους στο σερβίς της.

Η Σβιόντεκ θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο την Ολλανδή Σουζάν Λαμένς, με την οποία δεν έχει ξαναπαίξει σε επαγγελματικό επίπεδο.

