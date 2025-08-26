«Εσπανιόλ, Βερόνα και ΑΕΚ για Αλ-Μουσράτι»

Στο παιχνίδι για την απόκτηση του Μοατασέμ Αλ-Μουσράτι φέρεται να παραμένει η ΑΕΚ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα προ ημερών στην Τουρκία, ο μέσος της Μπεσίκτας βρέθηκε στο στόχαστρο της «Ένωσης».

Παρόλο λοιπόν που ο Λίβυος χαφ παρουσιάζεται να έχει ως προτεραιότητα το ν’ αγωνιστεί σε καλύτερο πρωτάθλημα, ο Τούρκος ρεπόρτερ, Ερτάν Σουζγκούν διατηρεί τους «κιτρινόμαυρους» στο παιχνίδι για την απόκτησή του.

Κι αυτό διότι σε ρεπορτάζ που αναπαράχθηκε από ΜΜΕ της γειτονικής χώρας συμπεριέλαβε και την ΑΕΚ (μαζί με Εσπανιόλ και Βερόνα) στους ενδιαφερόμενους για τον παίκτη.

