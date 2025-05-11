Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα και από Ελβετία, Τσεχία για Champions League

Εξαιρετικά κύλησαν τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (11/05) στα τρία μέτωπα, όπου έχει στραμμένη την προσοχή του ενόψει της κλήρωσης για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League! Οι «πράσινοι», θυμίζουμε, θέλουν σε Τσεχία, Αυστρία και Ελβετία οι δύο δεύτερες ομάδες, τουλάχιστον, να έχουν χειρότερο συντελεστή από εκείνον, ώστε να κλείσει θέση στο γκρουπ των τριών seeded στην κλήρωση της 18ης Ιουνίου.

Τα καλά μαντάτα ήρθαν αρχικά από την Αυστρία, όπου το ζητούμενο εκεί για το «τριφύλλι» είναι να μην τερματίσει στη 2η θέση η Σάλτσμπουργκ, κάτι πολύ πιθανό πια, αφού η Βόλφσμπεργκερ νίκησε και είναι, πλέον, στο +4, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Ωστόσο και η συνέχεια είχε ευχάριστες ειδήσεις για τους «πράσινους». Στο πιο «δύσκολο», να συμβεί, σενάριο, στην Τσεχία, η Μπάνικ Οστράβα ξέρανε τη Βικτόρια Πλζεν με σκορ 2-1 εκτός έδρας και την «έπιασε» στη 2η θέση με 68 βαθμούς, επίσης δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα! Ο Παναθηναϊκός θέλει εδώ 2η την Μπάνικ και όχι την Πλζεν.

Στην Ελβετία, τέλος, η Σερβέτ διατηρήθηκε στο +2 από τη Γιουνγ Μπόις, την οποία υποδέχθηκε στην έδρα της, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Για το «τριφύλλι» εδώ το επιθυμητό σενάριο είναι να παραμείνει 2η η Σερβέτ.

Όπως προαναφέραμε, οι δύο δεύτερες ομάδες, τουλάχιστον, από τις τρεις σε Τσεχία, Αυστρία και Ελβετία να έχουν χειρότερο συντελεστή από εκείνον, ο Παναθηναϊκός θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης για τον 2ο προκριματικό! Και για την ώρα τα πράγματα πάνε καλά για τους «πράσινους».

