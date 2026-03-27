Ο αστέρας του γκολφ Tiger Woods ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με ανατροπή οχήματος στη Φλόριντα το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με το ABC News, το οποίο επικαλείται το γραφείο του τοπικού σερίφη.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Το WPEC, τοπικό δίκτυο του CBS, ανέφερε ότι στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο οχήματα, εκ των οποίων το ένα ανατράπηκε, επικαλούμενο πηγή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας Μάρτιν. Ένα άτομο αναφέρθηκε ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένα άλλο αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο σταθμός πρόσθεσε ότι αξιωματούχοι της πυροσβεστικής δήλωσαν πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του ατυχήματος και την κατάσταση του Γουντς δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες. Ο σερίφης Τζον Μπαντενσίεκ αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 5 μ.μ. τοπική ώρα.

🚨BREAKING: Golf legend Tiger Woods involved in a rollover car crash in Florida. | @TheStoryFNC pic.twitter.com/dR7Glnscai — Fox News (@FoxNews) March 27, 2026

Μακριά από τα γήπεδα

Ο Woods ακολουθεί περιορισμένο πρόγραμμα αγώνων τα τελευταία χρόνια, μετά από ένα σοβαρό τροχαίο τον Φεβρουάριο του 2021 που του προκάλεσε σημαντικά τραύματα στα πόδια. Ο 50χρονος αθλητής δεν έχει εμφανιστεί σε επίσημο τουρνουά από τον Ιούλιο του 2024, αν και συμμετείχε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στη διοργάνωση κλειστού χώρου TGL, την οποία συνίδρυσε με τον Ρόρι ΜακΙλρόι.

Ο 15 φορές πρωταθλητής μεγάλων τουρνουά (Major) έχει δηλώσει συμμετοχή στο φετινό US Senior Open, που είναι προγραμματισμένο για τον Ιούλιο στο Οχάιο, αλλά δεν έχει δεσμευτεί ότι θα αγωνιστεί. Η συμμετοχή του στο Masters του επόμενου μήνα στο εμβληματικό κλαμπ της Αουγκούστα παραμένει αβέβαιη λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων φυσικής κατάστασης.

Ο Woods έχει καταγράψει 82 νίκες στο PGA Tour, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Σαμ Σνιντ για τις περισσότερες στην ιστορία, ενώ κέρδισε το τελευταίο του Major στο Masters του 2019.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.