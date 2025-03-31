Το είχε όνειρο από μικρό παιδί. Για αυτόν το να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ένα παραμύθι που βγήκε αληθινό.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ το είχε δηλώσει και πολλές φορές στο παρελθόν πως έχει μεγάλη αγάπη στη «βασίλισσα» και το έκανε ακόμη μια φορά σε συνέντευξή του, αναφέροντας πως αυτό ήθελε πάντα, να φωνάζει ο κόσμος το όνομά του μέσα στο Μπερναμπέου.

«Το μόνο που ήθελα ήταν να παίξω εδώ, στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, με αυτή τη διάσημη φανέλα. Με όλους τους οπαδούς να φωνάζουν το όνομά μου.

Ήμουν ένας κανονικός άνθρωπος πριν γίνω ποδοσφαιριστής. Ήμουν ένας άνθρωπος που έκανα τη ζωή μου, έβλεπα πράγματα να συμβαίνουν, που είχα πράγματα που μου άρεσαν, πράγματα για τα οποία με στεναχωρούσαν, πράγματα που με έκαναν να θυμώνω.

Ήθελα να βάζω γκολ και να είμαι χαρούμενος. Ξεκίνησα ως οπαδός του Ζίζου και των Γκαλακτικος.

Είναι ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο και έχει μια αύρα που οι άλλοι δεν έχουν.

Είμαι ο τύπος που μπορείτε να δείτε στο πρόσωπό μου αν είμαι χαρούμενος ή όχι, και τώρα είμαι χαρούμενος. Πολύ χαρούμενος εκεί που βρίσκομαι».

🗣️ Kylian Mbappé: “All I wanted was to play at the Bernabéu in this shirt. With the fans singing my name. Score goals. To be happy.



I started out as a fan of Zizou. With the Galácticos.” @laSextaTV pic.twitter.com/bQsMe68T96 — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 30, 2025

