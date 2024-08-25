Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Τι ισχύει φέτος με τις ημερομηνίες των μεταγραφών; Μέχρι πότε μπορεί να ενισχυθεί

Μεγαλύτερο «αέρα» έχει τη φετινή μεταγραφική περίοδο σε σχέση με άλλες χρονιές, ο Παναθηναϊκός 

παο

Στη φετινή μεταγραφική περίοδο υπάρχει μια σημαντική τροποποίηση σε σχέση με τις θερινές μεταγραφικές περιόδους του παρελθόντος.

Η προθεσμία για τις μεταγραφές δεν τελειώνει πλέον στις 31 Αυγούστου, αλλά παρατείνεται μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις ομάδες να κινηθούν με μεγαλύτερη ηρεμία.

Το μόνο «αγκάθι» είναι ότι η ευρωπαϊκή λίστα πρέπει να δηλωθεί μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Επίσης, οι ελεύθεροι παίκτες μπορούν να υπογράφουν συμβόλαια έως τις 30 Σεπτεμβρίου

