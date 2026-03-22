Μια ακόμη κορυφή κατέκτησε ο Λεμπρόν Τζέιμς στο ΝΒΑ. Ο «βασιλιάς» με τη συμμετοχή του στον αγώνα των Λέικερς με το Ορλάντο έφτασε τις 1.612 σε κανονική περίοδο και ξεπέρασε τον Ρόμπερτ Πάρις.

«Δεν είναι σαν να γράφω πράγματα και να κοιτάζω το βιβλίο των ρεκόρ και να λέω: "Θα το πετύχω αυτό". Απλώς συνέβη», είπε ο 41χρονος σούπερ σταρ και πρόσθεσε. «Δεν ήταν στη λίστα με τα πράγματα που ήθελα να πετύχω. Ήθελα να γίνω ο καλύτερος παίκτης σε αυτό το πρωτάθλημα κάποια στιγμή. Ήθελα να γίνω ένας από τους σπουδαιότερους, αν όχι ο σπουδαιότερος, που έχουν παίξει ποτέ αυτό το παιχνίδι. Ήθελα να γίνω πρωταθλητής του NBA. Ήθελα πιθανώς να κερδίσω τον τίτλο του rookie της χρονιάς, να κάνω εμφανίσεις στο All-Star, να κερδίσω ένα χρυσό μετάλλιο, να κερδίσω μερικά βραβεία MVP, αυτοί ήταν μερικοί από τους στόχους μου. Αλλά μερικά από τα πράγματα που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά ωραία».

Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι και πρώτος σε συνολικές συμμετοχές στο ΝΒΑ, σε κανονική περίοδο και playoffs, με 1.904, ενώ ακολουθεί ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 1.797 και τρίτος είναι ο Ρόμπερτ Πάρις με 1.795. Από τους εν ενεργεία, πιο κοντά του είναι ο Ράσελ Γουέστμπρουκ με 1.436 ματς, στην 24η θέση.

Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the NBA’s all-time leader in TOTAL GAMES PLAYED! pic.twitter.com/MOxwbcDJw1 — NBA (@NBA) March 21, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.