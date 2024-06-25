Πραγματοποιώντας κυριαρχική εμφάνιση στην πρεμιέρα του Τουρνουά Acropolis, η Εθνική μας παρουσίασε πολλά θετικά στοιχεία στο παιχνίδι της και πανηγύρισε την πολύ άνετη νίκη με 86-57 του Μαυροβουνίου, συνεχίζοντας με αισιοδοξία την προετοιμασία της ενόψει του Προολυμπιακού (2-7 Ιουλίου)!



Παρότι αγωνίστηκε ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεσή της (αναμένεται να παίξει στο φιλικό με τις Μπαχάμες) η «γαλανόλευκη» είχε τον απόλυτο έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, τον οποίο ολοκλήρωσε με 18/32 δίποντα, 14/41 τρίποντα, 26 ασίστ για 9 λάθη και με 51 ριμπαόυντ, από τα οποία τα 17 ήταν επιθετικά!



Κορυφαίοι για την Εθνική, η οποία είχε πολυφωνία στην επίθεσή της, ήταν οι Παπαγιάννης (12π, 6 ριμπ), Μήτογλου (10π, 12 ριμπ) και Καλάθης (8π, 6 ασίστ),ε νώ για το Μαυροβούνιο ξεχώρισε μόνο ο NBAerΝίκολα Βούτσεβιτς, με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ. Επόμενο φιλικό τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος δοκίμασε διάφορα πρόσωπα και σχήματα, κόντρα στις Μπαχάμες, την ερχόμενη Πέμπτη (27/5, 20:00).

Το ματς

Με Γουόκαπ, Καλάθη, Παπανικολάου, Χαραλαμπόπουλο και Παπαγιάννη ξεκίνησε το παιχνίδι η Εθνική μας, ενώ το Μαυροβούνιο παρατάχθηκε με Πέρι, Πόποβιτς, Χατζιμπέγκοβιτς, Ράντοντσιτς και Βούτσεβιτς. Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε πολύ δυνατά την αναμέτρηση και σκόραρε 11 αναπάντητους πόντους, έχοντας 4/6 εντός πεδιάς με ? τρίποντα από Χαραλαμπόπουλο, Γουόκαπ και Καλάθη, ενώ παράλληλα κράτησε τους αντιπάλους της στο μηδέν για 3,5 αγωνιστικά λεπτά.

Ο Παπανικολάου με νέο τρίποντο «έγραψε» το 14-2, ο Βούτσεβιτς απάντησε με δικό του τρίποντο για το Μαυροβούνιο, πριν ο Ράντοντσιτς σκοράρει για το 14-7, μετά από ασίστ του Πέρι. Η Εθνική μας συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό, παρότι οι Μαυροβούνιοι κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ, πριν ο Τολιόπουλος σκοράρει με τρίποντο από τη γωνία μετά από ιδανική κυκλοφορία της μπάλας, για το 21-12! Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με μια πανέμορφη alley-oop συνεργασία Γουόκαπ με Κώστα Αντετοκούνμπο και φανταστικό κάρφωμα του δεύτερου, για το (23-12), ενώ η Εθνική μας είχε 4/7 δίποντα και 5/15 τρίποντα!

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέχισε να κυκλοφορεί άψογα την μπάλα στην επίθεσή της, μην επιτρέποντας παράλληλα στην αντίπαλό της να βρει ρυθμό. Έτσι, έφτιαξε με σχετική άνεση το μέγιστο προβάδισμά της στο ματς (+15, 29-14), ενώ ο Βούτσεβιτς ευστόχησε σε τρίποντο από την κορυφή, πριν απαντήσει με το… ίδιο νόμισμα ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος διαμόρφωσε το 32-17. Ο Καλάθης με δικό του τρίποντο από πολύ μακριά και στη λήξη του χρόνου επίθεσης, έβαλε την Εθνική μας για πρώτη φορά στο +18 (35-17), ενώ με μία ακόμα alley-oop συνεργασία του με τον Παπαγιάννη, διαμορφώθηκε το 37-17. Παπανικολάου και Χαραλαμπόπουλος ανέβασαν το ποσοστό της Εθνικής μας στα τρίποντα στο 40% (9/22), για το επιβλητικό +23 (45-22), ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Σπανούλη να βρίσκεται μπροστά με 45-26, έχοντας 8/16 δίποντα, 9/26 τρίποντα, 13 ασίστ, μόλις 3 λάθη και 31 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 12 επιθετικά!



Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, με την Εθνική μας να… δαγκώνει στις άμυνές της και με τον Παπαγιάννη να κάνει θραύση σκοράροντας 8 συνεχόμενους πόντους, φτάνοντας τους 12 προσωπικούς για το 55-30! Σε εκείνο το σημείο του αγώνα η «γαλανόλευκη» έριξε ρυθμό και άρχισε να δυσκολεύεται αρκετά στις επιθέσεις της, δίνοντας το δικαίωμα στο Μαυροβούνιο να μειώσει σε 58-37, όμως ο Λαρεντζάκης με δύο συνεχόμενα τρίποντά του εκτόξευσε ξανά τη διαφορά στο +27 (65-38), πριν ο Ντρόμπνιακ μειώσει σε 65-41, με δικό του buzzer-beater τρίποντο με τη λήξη της 3ης περιόδου.



Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με κάρφωμα του Μήτογλου και εύστοχο λεϊ απ του Μωραΐτη μετά από δικό του κλέψιμο, με την Εθνική μας να μας ξαναδείχνει το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο, εκτοξεύοντας ξανά την υπε΄ρ της διαφορά στο +32 (79-47), μετά από συνεχόμενα τρίποντα του Λαρεντζάκη και καλάθια του Μήτογλου. Οι Μαυροβούνιοι μείωσαν σε 79-55 με 2:49 να απομένουν για το φινάλε του αγώνα, ενώ η Εθνική τελικά έφτασε χωρίς προβλήματα στο τελικό 86-57, με τον Σπανούλη να κάνει αρκετά... πειράματα και δοκιμές στα τελευταία λεπτά!



Τα δεκάλεπτα: 23-12, 45-26, 65-41, 86-57

