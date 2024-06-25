Καλά μαντάτα προέκυψαν από τον δεύτερο κύκλο των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Φώτης Ιωαννίδης.



Όπως ανέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM, η εικόνα των εξετάσεων που έκανε ο Έλληνας στράικερ για τον τραυματισμό του στον ώμο είχε καλή εικόνα.

Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να παραμείνει στην Αθήνα.Αυτό θα συμβεί ώστε ονα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα και θα κάνει ενδυνάμωση ώστε να είναι πανέτοιμος για να μπει στις προπονήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Όταν και η αποστολή θα επιστρέψει στη χώρα μας, ολοκληρώνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Αυστρία.

