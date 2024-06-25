Καλά μαντάτα προέκυψαν από τον δεύτερο κύκλο των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Φώτης Ιωαννίδης.
Όπως ανέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM, η εικόνα των εξετάσεων που έκανε ο Έλληνας στράικερ για τον τραυματισμό του στον ώμο είχε καλή εικόνα.
Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να παραμείνει στην Αθήνα.
Αυτό θα συμβεί ώστε ο Ιωαννίδης να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα και θα κάνει ενδυνάμωση ώστε να είναι πανέτοιμος για να μπει στις προπονήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Όταν και η αποστολή θα επιστρέψει στη χώρα μας, ολοκληρώνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Αυστρία.
Πηγή: sport-fm.gr
