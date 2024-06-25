Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Βελτιώνεται η κατάσταση του Ιωαννίδη, μπαίνει στις προπονήσεις στην Αθήνα

Ο Φώτης Ιωαννίδης υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις σήμερα, η εικόνα των οποίων ήταν καλή αλλά κρίθηκε προτιμότερο να μείνει Αθήνα και να συνεχίσει το πρόγραμμα που ακολουθεί ώστε να είναι σύντομα έτοιμος

Ιωαννίδης

Καλά μαντάτα προέκυψαν από τον δεύτερο κύκλο των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Φώτης Ιωαννίδης.

Όπως ανέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM, η εικόνα των εξετάσεων που έκανε ο Έλληνας στράικερ για τον τραυματισμό του στον ώμο είχε καλή εικόνα.



Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να παραμείνει στην Αθήνα.

Αυτό θα συμβεί ώστε ο Ιωαννίδης να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα και θα κάνει ενδυνάμωση ώστε να είναι πανέτοιμος για να μπει στις προπονήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Όταν και η αποστολή θα επιστρέψει στη χώρα μας, ολοκληρώνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Αυστρία.
